Medio aéreo desplegado por los tres incendios simultáneos sofoca uno de los fuegos en L'Eliana. LP

La Policía busca al autor de tres incendios simultáneos entre La Pobla de Vallbona y L'Eliana

Los agentes sospechan de un joven en patinete como autor de los fuegos en zonas urbanas que han obligado a movilizar medios aéreos

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:33

Tres incendios casi simultáneos, iniciados todos ellos en una franja de medua hora en el entorno de las 12 horas de este miércoles, han desatado la alarma en La Pobla de Vallbona y L'Eliana, e incluso han obligado a movilizar medios aéreos. No tanto por la zona afectada, todos ellos parcelas con rastrojos secos, sino por originarse todos prácticamente al mismo tiempo y por estar en el casco urbano de ambos municipios de Camp de Túria.

Por este motivo, por haberse originado de forma simultánea y por no haber activa ninguna alerta por elevadas temperaturas, la Policía Local de ambos municipios da por hecho que los incendios son intencionados y ya buscan al autor de los fuegos, que ya estaban extinguidos sin causar daños personales ni materiales pasadas las 12:30 horas. Para ello están consultando con vecinos de la zona y revisando las cámaras de tráfico. Sospechan de un joven en patinete que se haya ido desplazando y lanzando de forma sistemática una pastilla para encender barbacoas entre los rastrojos secos.

El primer fuego que se ha notificado ha sido el de La Pobla de Vallbona, en la periferia de su casco urbano, hacia el este, eso es, en un bancval en la salida hacia l'Eliana. El siguiente, ya en esta localidad, en otra parcela con vegetación reseca junto al parking de Corts Valencianes, la ronda del municipio. Y el tercero, al lado de otra zona de estacionamiento de vehículos conocida como Les Neus. Entre los tres fuegos no habría más de tres kilómetros a la redonda.

Inmediatamente se han movilizado efectivos del Parque de Bomberos de l'Eliana. Además, por protocolo de emergencias al haber tres focos activos cercanos entre sí, se han movilizado un efectivo aéreo. Este ha intervenido en el segundo fuego, que era el que mayor riesgo entrañaba al estar cerca de chalés, que cuentan en su parcela con árboles. Los otros dos incendios han sido sofocados por efectivos terrestres.

