Podemos pide a la jueza de la dana que cite a Maribel Vilaplana tras la publicación de su carta

A. Rallo Valencia Lunes, 8 de septiembre 2025, 16:58

Maribel Vilaplana, de nuevo, en el foco de la polémica. Podemos, que ejerce la acusación popular en el caso de la dana, ha reclamado que comparezca la periodista que comió con Mazón durante la fatídica jornada del 29 de octubre. La organización insiste en que la magistrada convoque a la informadora tras la publicación de una carta en la que esta retrasaba el fin de la controvertida comida de las 17.30 horas a las 18.30 o 18.45 horas. Esta cambio de versión complica algo más la defensa del relato que hasta la fecha ha mantenido Mazón sobre la polémica sobremesa en El Ventorro.

Podemos considera relevante para las diligencias que la testigo detalle qué llamadas recibió el presidente, en qué momentos, sobre qué cuestiones y cuál fue su reacción, «para terminar de vislumbrar cómo fue el proceso de toma de decisión del envío del mensaje ES ALERT», adelantan. La jueza ya ha rechazado en anteriores ocasiones la posibilidad de que Vilaplana acuda al procedimiento. Asunto diferente será cuando deba comparecer en alguna de las comisiones del Congreso, aunque todavía no están confirmados los participantes.

Intersindical, por su parte, también reclama la comparecencia de Susana Camarero, la vicepresidenta del Consell. La dirigente estuvo conectada al Cecopi unos 40 minutos desde el inicio de la sesión, a las 17 horas. El sindicato pretende averiguar qué información tiene la responsable sobre lo que se abordó en la reunión y las soluciones que se ofrecieron.