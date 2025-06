«Pocas cosas pueden ser más importantes que dar sepultura a una persona. No hay derecho a este sufrimiento»

La desesperación se adivina en la voz de Juan Miguel, uno de los tres hijos de María Antonia Gavilán, la vecina de Alfafar que desapareció ... hace exactamente un mes, el pasado 20 de mayo, apareció muerta el 4 de junio. Pero no adivinaba, pese a ese trágico final, que su pesadilla, y la de toda su familia, se iba a prolongar algún tiempo más.

En concreto, y por el momento, 17 días más, ya que hasta este viernes 20 de junio no tienen noticias del cuerpo de su madre y, lo que es peor, no hay una perspectiva de cuándo podrán hacer el velatorio y la posterior incineración que ya tienen previstos desde hace dos semanas: «Así no podemos descansar. No hay derecho a este sufrimiento».

«Nos parece que pocas cosas puede haber que sean más importantes en un juzgado que entregar un cadáver a una familia», se lamentó Juan Miguel.

La explicación que les dan es que «hay un retraso con una prueba de ADN que están haciendo en Barcelona. Me parece algo increíble en pleno siglo XXI cuando puedes ir a un centro privado y en unas horas tienes el resultado».

Además, Juan Miguel también se mostró crítico con el tono de una llamada que le llegó desde el juzgado: «Me dijeron que no hacía falta que llamáramos todos los días y que les dijera a la funeraria que tampoco llamaran. Que ya nos avisarían».

La familia de María Antonia sólo quiere poder darle sepultura cuanto antes e iniciar el duelo con normalidad. Una normalidad de la que actualmente carecen».