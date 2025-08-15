Así están las playas de Valencia, Gandía, Tavernes y Guardamar hoy viernes 15 de agosto: dónde hay bandera roja, verde y amarilla Consulta cuáles son las mejores opciones en este día festivo

Este viernes 15 de agosto es festivo en toda España y miles de valencianos aprovechan el día para acudir a la playa. En medio de una intensa ola de calor, acudir a refrescarse puede ser la mejor opción ante las altas temperaturas. Y en la Comunitat existen diversas alternativas para disfrutar al máximo.

Puedes consultar en la siguiente tabla, en tiempo real, el estado de cada una de las playas de la Comunitat Valenciana.

Para estar al tanto del estado de las playas y calas, podrás acceder a toda la información completa en los links que se proporcionan a continuación. Gracias a este recurso que ofrece InfoPlayas, es posible consultar aspectos como la temperatura, el estado del mar, el aforo o incluso si hay presencia de medusas. Además, también ofrece la opción de acceder a las previsiones para otros días.

Playas en Valencia

Arenas

Cabañal

El Perellonet

El Saler

La Devesa

La Malladeta

La Garrofera

Malvarrosa

Pinedo

L'Arbre del Gos

Playas de Gandía

Marenys de Rafalcaid

Venecia

Nord