Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
Port Saplaya en una imagen de archivo. Iván Arlandis

Así están las playas de Valencia, Gandía, Tavernes y Guardamar hoy lunes, 25 de agosto

Consulta el estado de las costas valencianas en directo

JZ

Lunes, 25 de agosto 2025, 11:57

El verano se acaba y con ello las vacaciones pero quedan unos últimos días para poder acudir a la playa. Las temperaturas han bajado estos días pero el agua del mar puede servir para refrescarse ante el calor que sigue habiendo.

Puedes consultar en la siguiente tabla, en tiempo real, el estado de cada una de las playas de la Comunitat Valenciana.

Para estar al tanto del estado de las playas y calas, podrás acceder a toda la información completa en los links que se proporcionan a continuación. Gracias a este recurso que ofrece InfoPlayas, es posible consultar aspectos como la temperatura, el estado del mar, el aforo o incluso si hay presencia de medusas. Además, también ofrece la opción de acceder a las previsiones para otros días.

Playas en Valencia

Arenas

Cabañal

El Perellonet

El Saler

La Devesa

La Malladeta

La Garrofera

Malvarrosa

Pinedo

L'Arbre del Gos

Playas de Gandía

Marenys de Rafalcaid

Venecia

Nord

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo radar en Valencia que empezará a multar desde septiembre
  2. 2 Dos hombres intentan apuñalar a un albañil y ocupan una casa en Valencia
  3. 3 Fallece de forma repentina José María Beneyto Jiménez de Laiglesia
  4. 4 «Si le molestan las cañas, póngase chanclas»
  5. 5 Aemet prevé más tormentas en la Comunitat durante esta semana: dónde lloverá este lunes
  6. 6 Una mañana en la piscina La Hípica de Valencia: la mejor opción si buscas tranquilidad
  7. 7 La ley que permitirá que nuevos hogares con dos hijos pasen a ser familia numerosa espera en el Congreso
  8. 8 Un okupa denuncia a cinco personas que le quemaron con un soplete para que abandonara una vivienda en Torrent
  9. 9

    CA Osasuna - Valencia CF: una inquietante sospecha
  10. 10 Cinco actores de Puy du Fou, heridos tras volcar un coche de atrezzo durante un espectáculo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Así están las playas de Valencia, Gandía, Tavernes y Guardamar hoy lunes, 25 de agosto

Así están las playas de Valencia, Gandía, Tavernes y Guardamar hoy lunes, 25 de agosto