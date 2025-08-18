Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un muerto y un herido en el vuelco de una motobomba en los incendios de León
Varios bañistas se refrescan durante la ola de calor. J. L. Bort

Así están las playas de Valencia, Gandía, Tavernes y Guardamar hoy lunes 18 de agosto: dónde hay bandera roja, verde y amarilla

Consulta el estado de las costas valencianas en tiempo real

María Gardó

María Gardó

Valencia

Lunes, 18 de agosto 2025, 08:58

Aemet ha activado un aviso naranja este lunes por calor en la provincia de Valencia. Es por ello que se recomienda protegerse de forma especial ante las altas temperaturas. Aquellos que opten por pasar el día en la playa, pueden consultar en la siguiente tabla, en tiempo real, el estado de cada una de las playas de la Comunitat Valenciana:

Para estar al tanto del estado de las playas y calas, podrás acceder a toda la información completa en los links que se proporcionan a continuación. Gracias a este recurso que ofrece InfoPlayas, es posible consultar aspectos como la temperatura, el estado del mar, el aforo o incluso si hay presencia de medusas. Además, también ofrece la opción de acceder a las previsiones para otros días.

Playas en Valencia

Arenas

Cabañal

El Perellonet

El Saler

La Devesa

La Malladeta

La Garrofera

Malvarrosa

Pinedo

L'Arbre del Gos

Playas de Gandía

Marenys de Rafalcaid

Venecia

Nord

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un aviso naranja este lunes por calor y fuertes tormentas en Valencia y señala las zonas donde caerán
  2. 2 Seis heridos, cinco de ellos menores, por inhalar humo en un incendio en la avenida Blasco Ibáñez
  3. 3 El distrito de Valencia capital notablemente más barato para comprar vivienda en la actualidad
  4. 4 Las localidades de la Comunitat Valenciana donde hace más calor este domingo 17 de agosto en plena ola
  5. 5

    Xirivella y Albalat dels Tarongers, los dos extremos de las piscinas valencianas
  6. 6

    El cierre de seis playas a la semana en la Comunitat pone el foco sobre las acequias
  7. 7

    Los vecinos de la Calderona, atemorizados ante un polvorín en mitad del monte
  8. 8

    Un tapón en plena vía verde del barranco de la Saleta
  9. 9 Un camión arde y provoca un incendio en Quart de Poblet
  10. 10 El Torico ya corre por las calles de Chiva como bálsamo contra la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Así están las playas de Valencia, Gandía, Tavernes y Guardamar hoy lunes 18 de agosto: dónde hay bandera roja, verde y amarilla

Así están las playas de Valencia, Gandía, Tavernes y Guardamar hoy lunes 18 de agosto: dónde hay bandera roja, verde y amarilla