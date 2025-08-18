Así están las playas de Valencia, Gandía, Tavernes y Guardamar hoy lunes 18 de agosto: dónde hay bandera roja, verde y amarilla
Consulta el estado de las costas valencianas en tiempo real
Valencia
Lunes, 18 de agosto 2025, 08:58
Aemet ha activado un aviso naranja este lunes por calor en la provincia de Valencia. Es por ello que se recomienda protegerse de forma especial ante las altas temperaturas. Aquellos que opten por pasar el día en la playa, pueden consultar en la siguiente tabla, en tiempo real, el estado de cada una de las playas de la Comunitat Valenciana:
Para estar al tanto del estado de las playas y calas, podrás acceder a toda la información completa en los links que se proporcionan a continuación. Gracias a este recurso que ofrece InfoPlayas, es posible consultar aspectos como la temperatura, el estado del mar, el aforo o incluso si hay presencia de medusas. Además, también ofrece la opción de acceder a las previsiones para otros días.
