Las 47 playas nudistas de Valencia, Alicante y Castellón La Comunidad Valenciana cuenta con numerosas playas de tradición naturista y solo dos de ellas son caninas ALEXANDRE IBÁÑEZ Martes, 16 julio 2019, 16:06

España permite, desde la aprobación de la vigente Constitución, el nudismo en sus espacios públicos; salvo contadas excepciones que atienden a la ordenanza municipal. Así pues, no existe ningún impedimento legal para la práctica del nudismo, por lo que la Federación Española de Naturismo no hace distinción entre playas nudistas y no nudistas, sino que las califica de «lugares frecuentados por naturistas».

El nudismo surgió como reacción a la industrialización y urbanización. A lo largo del siglo XX, el naturismo se expandió por toda Europa y no tardó en llegar a nuestro país, donde –en un principio- fue bien recibido. De hecho, en España el nudismo no tardó en expandirse a lo largo de la Península ganando miles de adeptos. Quienes divulgaban el regreso a la naturaleza defendían también la medicina naturista, una dieta vegetariana y, claro está, el nudismo.

En concreto, en la Comunidad Valenciana las playas más concurridas por nudistas son:

Playas nudistas en Valencia

Playa de La Garrofera (Valencia). Dentro del Parque Natural de la Albufera, la playa de la Garrofera ofrece un kilómetro y medio de fina arena en un paraje idílico al resguardo de las dunas, para relajarse junto a la naturaleza y las cálidas aguas del Mediterráneo. El primer tramo de 800 metros que se inicia en la playa del Saler es naturista.

Playa de El Saler (Valencia). Casi cinco kilómetros de playa abierta, de arena fina y dorada es todo un lujo que la convierten en una de las más concurridas de la zona. Está protegida de los vientos de poniente por un cordón de dunas de gran valor ecológico y una enorme extensión de pinares que dan a su entorno un aspecto salvaje y natural. En verano, el viento de Garbí que se entabla por la tarde la convierte en una de las favoritas de los aficionados al windsurf. Bandera azul.

Playa de El Saler (Valencia)

Playa de Pinedo (Pinedo).Está situada al sur del puerto y del club náutico que la protegen de los vientos del norte. Es abierta y de arena fina y en su entorno conserva una zona de dunas y vegetación que da paso a una franja de la popular huerta valenciana. Playa canina.

La Playa de El Brosquil o El Dorado (Cullera).Se localiza al sur de la gola de L'Estany y se la conoce también como playa de El Dorado. Es de arena fina y dorada y ofrece el aliciente de estar rodeada de magníficos restaurantes donde degustar sabrosos platos a base de arroz y pescado.

Playa de Dossel (Cullera). Playa situada en el Parque Natural de la Albufera, de afluencia media. El Dossel es una zona tranquila y apta para la práctica del nudismo en su sector norte. La playa es muy larga y sus mejores accesos se encuentran por la cara norte del faro.

Mareny de San Llorenç (Cullera). Es una agradable playa natural. Abierta y de arena fina, tiene su mayor atractivo en el cordón de dunas que la delimita y en los cañizos cubiertos de adelfas que dan paso a cuidados huertos de naranjos.

Playa de L'Ahuir (Gandia).En el extremo más septentrional del término, es una playa de dos kilómetros de arena fina y dorada cercada por dunas que le confieren un aspecto de playa natural. En ella se concentran nudistas de todas las nacionalidades. Playa canina.

Playa de L'Ahuir (Gandia)

Playa de L'Aigua Blanca (Oliva). Se encuentra al sur del término de Oliva, junto a la desembocadura del río Bullent, en el marjal de Pego-Oliva. Aún quedan algunas dunas tras la fiebre por urbanizar todo. Tras las dunas hay un pequeño paseo que separa la playa de los chalets unifamiliares, lo que hace que la playa aún sea tranquila para el disfrute del naturista. Durante el verano se instalan kioscos junto al mar.

Corinto-Malvarrosa (Sagunto). En el extremo más septentrional del término de Sagunto es una playa tranquila en la que se mezcla la arena fina, gruesa, cerrada por un cordón de dunas en el que crece abundante vegetación mediterránea. Ideal para los que prefieren un baño sin aglomeraciones.

Playas nudistas en Alicante

Calas de la Isla de Tabarca (Alicante). Al oeste de la isla se encuentra la Puerta de la Trancada o de San Gabriel, que desemboca en una zona rocosa con pequeñas calitas discretas, aunque para más tranquilidad mejor ir a la parte no edificada de la isla. No olvides gafas de buzo. El pueblo cuenta con alojamientos y restaurantes.

Playa de Los Saladares (Alicante). Es una playa protegida semiurbana, sin paseo marítimo, con bandera azul, compuesta principalmente por arena. A 5 km al sur de Alicante. En verano, hasta el 15 de septiembre, se instala un punto de acceso para personas con discapacidad. Permite el acceso a perros entre octubre y febrero (playa de Agua Amarga es la única autorizada todo el año).

Cala de los Judíos (Alicante). Es la más extensa (202m) de las calas de Cabo de las Huertas. Está frente a un paseo marítimo de nueva construcción.

Cala de Cantalars (Alicante). Es una de las calas del Cabo de las Huertas. Se trata de una zona residencial, tranquila. Todas ellas son pequeñas y la mayoría disfrutadas por naturistas y amantes del buceo.

Playa de La Olla (Altea). Situada entre los dos puertos deportivos de Altea, «Mar y Montaña» y el «Portet de l´Olla». A mediados de agosto (el sábado más cercano a San Lorenzo) aloja un espectáculo de fuegos artificiales acompañado de música, el Castell de L'Olla.

Playa de La Albufereta (Alicante). Playa de arena oscura y aguas tranquilas. Situada al noroeste de Alicante, en el barrio de mismo nombre, entre la Serra Grossa y el Tossal de Manises.

Playa de Mascarat Norte (Altea). Situada detrás del Puerto Deportivo de Altea, dentro del Parque Natural de la Sierra Helada (o Serra Gelada). Aparcamiento amplio, chiringuito, restaurante y socorrista. El aparcamiento está cerca del del Puerto deportivo Lluís Campomanes.

Cala de la Barra (Altea). Playa de antigua tradición nudista a la que se accede a pie con dificultad por no estar señalizados los accesos. El exceso de urbanización la hace algo indiscreta en la actualidad.

Cala de Tío Ximo (Benidorm). Se sitúa a los pies de la Sierra Helada o Gelada, declarado parque natural, en la costa norte de Benidorm, entre escarpados acantilados (Rincón de Loix). Los nudistas se desplazan a las rocas laterales a disfrutar del sol, alejándose del chiringuito y las tumbonas. Desde el aparcamiento hay unos 400m.

La Cala (Dénia). Pequeña y recóndita cala utilizada como playa naturista. Sorprende la belleza de las tonalidades de colores que toman sus aguas. Está situada al final del área conocida como Les Rotes. Se accede a dicha cala bajando por una escalera estrecha y con pendiente.

Les Rotes (Dénia). Las calas de agua turquesa se suceden teniendo como fondo el Parque Natural del Montgó que configura su entorno. Son aguas idóneas para el buceo y la navegación. El área de Les Rotes comprende las playas de Marineta Cassiana, El Trampolí, Punta Negra, Arenetes y La Cala.

Playa de El Rebollo (Elche). Se sitúa entre la playa de La Marina y la desembocadura del río Segura. De arena fina y dorada. Normalmente de bandera azul. Cuenta con un restaurante en el camino de acceso, vigilancia, aparcamientos y autobús desde Elche y el vecino municipio de San Fulgencio.

Playa de La Marina (Elche). A tan sólo 13 km de Elche se encuentra entre las playas de El Pinet y Les Pesqueres-El Rebollo. Bandera azul y accesible para personas con discapacidad.

Playa de El Pinet (Elche). Junto al Parque Natural de las Salinas, en el extremo sur de Santa Pola. Sólo se puede acceder a pie, por las pasarelas de madera sobre las dunas. Bandera azul y parque natural municipal (2005). Está en discusión su declaración como apta para perros y hay varios restaurantes donde se pueden comer productos del mar y de la tierra, como las alcachofas.

Playa El Carabassí (Elche). Se trata de una playa virgen, al pie de la sierra donde se encuentran los saladares y zonas húmedas de Els Bassals y Clot de Galvany. Esta considerada como zona de protección ecológica. Bandera azul.

Playa El Carabassí (Elche)

Playa Els Tossals/Los Tusales. (Guardamar del Segura) Es una playa virgen, situada en la margen norte de la desembocadura del río Segura.

Cala de Cap Marti (Jávea). Cala solitaria de grava y bolos situada en la vertiente norte del Cap Prim o de Sant Martí. Se accede a pie desde el Mirador de la Cruz del Portitxol, a través de una senda natural de pinares bien conservada.

Cala de El Ambolo (Jávea). Situada al sur de Cabo de la Nao, para llegar a ella hay que ir en dirección a dicho cabo. Antes de llegar al faro hay que desviarse hacia la Torre d'Ambolo. Se accede a pie por unas largas escaleras en buenas condiciones pegada a la costa. En frente se ve un pequeño islote y a la derecha la Isla del Descubridor

Playa de Portichol (Jávea). Se accede en coche desde la carretera del Cabo de la Nao, o a pie desde el Mirador de la Cruz del Portitxol.

Cala de Los Tiestos (Poble Nou de Benitatxell). Es una pequeña y discreta cala nudista, con una anchura de 100 metros y una extensión de 150m. Mejor acceder por mar, pues el sendero aunque es vistas muy espectaculares es algo difícil para familias.

Cala del Moraig (Poble Nou de Benitatxell). A los pies del Macizo del Puig Llorença, entre acantilados e impresionantes formaciones geológicas, se encuentra esta recoleta cala de grava y aguas transparentes. La calidad de las aguas, el entorno y los servicios ofrecidos han sido avalados por la certificación de la Bandera Azul y la mención especial al servicio de salvamento y socorrismo por la Fundación Adeac (2014). La parte norte de la Cala Moraig de Poblenou de Benitatxell esta considerada como nudista.

Playa de Brac del Port (Santa Pola). Playa natural de tradición Naturista, colindante con el Paraje Natural «Salinas de Santa Pola». La mejor zona de sus dos kilómetros es la parte central, donde el agua es más trasparente.

Playa de L'Esparrelló (Villajoyosa). El acceso desde Villajoyosa está bien señalizado (zona residencial e instalación hotelera), carretera hasta la playa, escaso espacio para aparcar. Dos zonas: una cala pequeña en la entrada y una playa más larga, superficie de grava entre el mar y el acantilado.

Cala de Mallaeta (Villajoyosa). Una zona de roca entre acantilados, con partes de arena no siempre accesibles, por la marea, con un uso nudista particular y mínimo. Peligro de confusión, para los forasteros, con la vecina Puntes del Moro, la última playa reconocida por Costas en 2015, la número trece de La Vila.

Cala Fonda (Villajoyosa). Un acceso en coche, posible por carretera y después por pista de tierra, poco recomendable. Desde la senda, una pendiente marcada con caminos de pescadores.

Racó del Conill (Villajoyosa). Pequeña y silenciosa cala de gran belleza. Se encuentra situada entre montañas -lo que hace difícil su acceso- y a unos tres kilómetros del casco urbano en dirección a Benidorm. Es ideal para la práctica de la pesca y el buceo.

Racó del Conill (La Vila Joiosa)

Platja de les Llomes de Reixes (El Campello). Playa natural de cantos rodados de gran interés paisajístico, situada bajo el acantilado y culminada por la Torre Vigía del S.XVI «La Torre de Reixes ó de Aigües». Lugar ideal de descanso, donde poder admirar el paisaje, bucear y pescar.

La Solsida (Altea). En los acantilados de la costa norte de Altea se suceden bellas calas de difícil acceso. La Solsida es una recoleta cala natural muy apreciada por los nudistas. Para acceder a ella hay que recorrer a pie un buen trecho por un camino rocoso.

Cala Piteras (Torrevieja). Se localiza en el extremo sur de la costa torrevejense. Cuenta con 1.860 metros cuadrados de arena y una longitud de 123 metros. Entre otros servicios, esta playa cuenta con puesto de la Cruz Roja, aseo adaptado para personas con movilidad reducida, dos lavapiés, rampa de acceso adaptada, punto limpio, papeleras de reciclaje, reserva de aparcamiento para ambulancia y vehículos adaptados, tres chiringuitos y una zona de baño balizada.

Playas nudistas en Castellón

Playa de Tres Playas (Alcalà de Xivert). Se llega en coche por la carretera que se dirige a Cap i Corb, donde se encuentra el caserío homónimo y una de las torres de la red de vigía. Un sendero apto para bicis discurre paralelo a la costa.

Cala Blanca (Alcalà de Xivert). Dividida en dos partes de unos 60 y 20 metros. Se accede por una calle sin urbanizar, o desde Las Fuentes por el camino del Atall. No hay aparcamiento, teniendo que aparcar en los bordes del camino.

Cala Mundina (Alcalà de Xivert). Limita al norte con la playa de Ribamar, y al sur con cala Blanca, ambas también de uso nudista. Pertenece al área de protección de la Sierra de Irta. En uno de sus extremos está el faro de cabo de Irta, donde se puede dejar el vehículo.

Playa de Las Fuentes (Alcalà de Xivert). Las playas de Alcalá de Xivert-Alcossebre, municipio ubicado entre la Costa del Azahar y el Maestrat interior se encuentran en la pedanía de Alcossebre.

Playa de Ribamar (Alcalà de Xivert). Consisten en un conjunto de calas que se extienden a lo largo de tres kilómetros de litoral virgen con un entorno marcado por el paraje natural de la Sierra de Irta. Se sitúa en uno de los escasísimos tramos de litoral mediterráneo virgen, donde el perfil tiene una gran variabilidad. Son pequeñas calas de roca muy tranquilas y de aguas transparentes.

Playa de Casablanca (Almenara). Playa tranquila, urbana en parte de su longitud pero sin paseos marítimos. Cerca del marjal de Almenara.

Playa de Torre de la Sal (Cabanes). En su entorno se cuentan 4 torres de defensa entre las que sobresale Torre la Sal, que desde su peculiar situación, rodeada por un pequeño bosque de eucaliptos, da nombre a esta playa de Cabanes.

Playa de Torrenostra (Torreblanca). Urbana y amplia, dos largos espigones frenan la fuerza del mar y remansan el agua, por lo que resulta ideal para los niños. La superficie es de arena fina en el interior y exterior del agua, con poca pendiente y sin desniveles. En los extremos se acumulan cantos rodados. Es una playa muy tranquila que, además, marca el límite sur del Parque Natural de El Prat de Cabanes-Torreblanca.

Playa de Torrenostra (Torreblanca)

Playa de El Russo (Peñíscola).Playa de arena que existe en el Parque Natural. Junto a ella se encuentra el cuartel de carabineros que hasta mediados del siglo XX se encargaba de controlar el tráfico de mercancías. Se pueden ver plantas tan valiosas como el lirio marino y la lechetrezna de mar, que aparecen en las dunas situadas en la primera línea de playa y en las dunas móviles. Tiene asociado un elevado número de especies animales y su longitud es de 80 m y su superficie total es de 1.200 m² de arena fina.

Cala del Volante (Peñíscola). Esta pequeña cala tiene unos 30 metros de largo, de roca. No es de difícil acceso.

Cala Argilaga (Peñíscola). Es la más alejada de Peñíscola, ya cerca de Alcosebre. Solitaria normalmente en incluso de ambiente hippie. Hay una ruta de senderismo, de algo más de 3 horas y dificultad moderada, desde Alcossebre subiendo a la Serra de irta hasta el Pico Campanilles, y bajando por el barranco de la Parra hasta la Cala Argilaga.

Cala L'Arjub (Peñíscola). Cala de reducidas dimensiones, sin servicios. Longitud de 50 metros y anchura de 10 metros. En época estival el grado de ocupación suele ser bajo. Se trata de una playa semiurbana. Compuesta por grava y arena dorada. Oleaje moderado. Acceso en coche desde la N-340. Aparcamiento de unas 50 plazas.

Les Platgetes de Bellver (Oropesa del Mar). A partir del puerto deportivo se accede a una costa escarpada y boscosa en la que se encuentran pequeñas calas hasta llegar a la zona conocida como Platgetes. Son dos calas cerradas situadas en un entorno tranquilo de urbanizaciones con viviendas unifamiliares y chalets. En esta zona existe una parte nudista, situada junto a la vía férrea de Oropesa del Mar. Bandera azul.

Les Platgetes de Bellver (Oropesa del Mar)

Preguntas frecuentes acerca de las playas nudistas

No existen normas que regulen la práctica del nudismo en las playas más allá de las que dicta el sentido común. Es un error pensar que en las comúnmente denominadas «playas nudistas» quedan restringidas determinadas actuaciones que sí están permitidas en las «no nudistas».

Ismael Rodrigo, presidente de la Federación Española de Naturismo asegura que los niños pueden acceder a las playas nudistas sin ningún tipo de obstáculo, del mismo modo que lo pueden hacer los adultos.

¿Hay playas nudistas y caninas? playa de Pinedo (Valencia) y playa de L'Ahuir (Valencia).

Hay playas nudistas con bandera azul? Les platgetes de Bellver (Oropesa del Mar), playa El Carabassí (Elche), playa de Dossel (Cullera) y playa de El Saler (Valencia).

¿Hay playas nudistas con chiringuito? Playa de Carabassí (Elche), playa de Dossel (Cullera), playa Els Tossals (Guardamar del Segura), playa de Raco Conill (La Vila Joiosa), playa de El Saler (Valencia), playa de Pinedo (Pinedo) y playa de L'Ahuir (Gandia).