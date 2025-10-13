Una planta de biogás para resolver el veto de vender las carpas de la Albufera La Comunidad de El Palmar no puede comercializar esta especie por la presencia de un residuo, por lo que quiere utilizarla como combustible

Paco Moreno Valencia Lunes, 13 de octubre 2025, 08:19

La Comunidad de El Palmar tiene un serio problema con la pesca de las carpas. «Hemos estado pescando la carpa, una especie invasora, y llevamos meses sin poder hacerlo por la normativa europea. Destruye los fondos, se mete por todos lados y nosotros la teníamos muy controlada. Es un problema para el agricultor», dice Amparo Aleixandre, secretaria de la entidad.

Debido a esa normativa, la pueden pescar pero no sacar provecho. Tienen niveles altos de un producto químico llamado PFOS que hace inviable su venta con el actual reglamento europeo, que sí marca excepciones para otras especies.

Así están desde el pasado 15 de octubre, sin que de momento haya una solución conocida. «Lo utilizan para hacer la ropa impermeable, para impermeabilizar casas,... Resulta que la carpa no está entre las especies donde se establece una excepción en aguas dulces o salobres, con lo que no la podemos vender», explica Amparo. La aportación de caudal de los ríos trae agua pero también componentes de residuos como el citado.

La conclusión es que no pueden vender carpas y, sin embargo, deben pagar a una empresa para que traslade todas las capturas a un vertedero. Cada día se llenan contenedores con esta especie. «Y todo eso lo pagamos nosotros», afirma Amparo.

«El trabajo del pescador para conocer el estado del lago es fundamental», defiende. «La única manera de controlar el problema de la carpa es pescándola pero necesitamos que la Administración entienda el valor de esta actividad». Por esta razón se ha presentado un proyecto, del que es conocedora la Conselleria de Medio Ambiente, con el fin de que las capturas puedan servir comobiogás o cualquier otra alternativa». La iniciativa se hace a través de la Fundación Biodiversidad y consiste en darle «viabilidad a esa producción de carpas».

Amparo apunta que la planta depuradora de Pinedo «tiene una instalación de biogás y necesita materia orgánica, aunque la que usan habitualmente es de agricultura y no de pesca, con lo que habría que cambiar algunas cosas. A través de ese proyecto podríamos verlo o incluso ver si podemos hacer nosotros la planta y producir biogás. Pero eso sin fondos es imposible».

Conseguir que se mantengan las señas de identidad de la Comunidad es algo vital para su supervivencia. «La permanencia de la entidad se ha conseguido porque se ha gestionado de una manera muy recta», reafirma Amparo. «Nuestros antepasados se tomaban las cosas muy en serio», subraya.

Al ser una segunda actividad, apunta, se corre el riesgo de que la gente «no se lo tome demasiado en serio; tenemos que darle la vuelta a esto de manera rápida». Carmen lo remata con otra idea. «Que se hayan abierto puertas de par en par no significa que todos hagan lo que les dé la gana».

«A través de la Comunidad se hacen muchas cosas, no sólo pescar y eso es esencial para nuestra historia», dice Amparo sobre logros como la llegada de un médico al pueblo de El Palmar o la misma apertura de la escuela. «Todo eso debe perdurar, la pertenencia a la entidad». Durante un tiempo, apunta Carmen, la única camioneta que había pertenecía a la Comunitat y servía «para los traslados de todos«. »La gente viene a comer aquí por los productos locales, la anguila y el arroz, por un paisaje». Ese modo de vida, defiende Amparo, debe mantenerse.