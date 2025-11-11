Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Presa de Buseo el pasado mes de marzo, donde se observan los daños de la dana. IRENE MARSILLA

El plan de emergencias de la presa de Buseo prevé evacuaciones en cinco pueblos

La Generalitat ultima la estrategia en caso de rotura con los ayuntamientos del entorno mientras siguen las obras en el embalse

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:58

Comenta

El plan de emergencias del embalse de Buseo, el único de titularidad autonómica, incluirá planes de evacuación en cinco municipios, como son Sot de Chera, ... Chulilla, Gestalgar, Bugarra y Pedralba. Así lo confirmó este lunes el alcalde de esta última localidad, Andoni León, quien se reunió la semana pasada con técnicos de la Administración autonómica para perfilar todos los detalles en esta población radicada en Los Serranos.

