El plan de emergencias de la presa de Buseo prevé evacuaciones en cinco pueblos

El plan de emergencias del embalse de Buseo, el único de titularidad autonómica, incluirá planes de evacuación en cinco municipios, como son Sot de Chera, ... Chulilla, Gestalgar, Bugarra y Pedralba. Así lo confirmó este lunes el alcalde de esta última localidad, Andoni León, quien se reunió la semana pasada con técnicos de la Administración autonómica para perfilar todos los detalles en esta población radicada en Los Serranos.

Los planes de emergencia distinguen dos niveles de riesgo, en aquellas poblaciones situadas a más de 30 minutos de que llegara el agua si se rompe la presa (Bugarra, Pedralba y Gestalgar) de los dos situados más cerca en términos de velocidad del caudal, como son Sot de Chera y Chulilla, según comentó el alcalde de Gestalgar, Raúl Pardos.

De ahí que la Conselleria de Agricultura, dentro de la reconstrucción de la presa, colocara sirenas de aviso a la población en estos dos municipios, como adelantó LAS PROVINCIAS. Se encuentran en la misma presa de Buseo, El Plano de las Fuentes (entre la presa y Sot de Chera) y en el Ayuntamiento de esta localidad. También en la carretera Sot de Chera-Chulilla, Las Toscas (entre Sot de Chera y la conexión con el Turia del río Sot) y en el antiguo balneario de Chulilla.

La segunda fase del plan de emergencias es la actual, acordar con los Ayuntamientos una serie de rutas de evacuación y zonas de encuentro en caso de alerta máxima, es decir, que colapse la presa. En Pedralba, indicó el alcalde León, el punto de encuentro está en el colegio público, en la calle San Miguel.

Las rutas de evacuación, los puntos de encuentro y otras informaciones de interés, como que sólo se haga caso de los canales oficiales de alertas o que se llame al 112 en caso de tener constancia de que algún conocido o familiar se haya quedado aislado, formarán parte de un tríptico que editará la Conselleria de Emergencias, de común acuerdo con la de Agricultura, a repartir entre todos los vecinos.

Además, el primer edil destacó la idea trasladada en la reunión para realizar algún tipo de simulacro, un ejercicio con el que los vecinos tengan claro qué hacer en caso de emergencia. Una vez culmine esto, la presa de Buseo será seguramente la única de la Comunitat en contar con un plan tan completo. Las dependientes de la Confederación del Júcar se encuentran en una fase más atrasada, según una respuesta parlamentaria al grupo popular en el Congreso de los Diputados.

La presa de Buseo es un bien patrimonial de la Generalitat desde la disolución de la Fundación Medio Ambiental Buseo, anterior titular. Se encuentra en el cauce del río Reatillo (denominado Sot aguas abajo) afluente del Turia, unos 4,4 kilómetros aguas arriba de Sot de Chera.

La dana ocasionó que el nivel de las aguas del embalse aumentara rápidamente, pasando de los 0,77 hectómetros cúbicos de volumen almacenado a las 8 horas del martes, a exceder los ocho de su máximo volumen almacenable y verter sobre su coronación cerca de las 21 horas. Los técnicos estiman que la crecida por encima del muro llegó hasta los 2,5 metros de altura.

Dicha circunstancia produjo daños estructurales en el cuerpo de la presa, en las instalaciones de regulación y arrasó elementos de seguridad, como barandillas, pretiles y escaleras situadas en los accesos al cuerpo de la presa y en coronación. La reparación de urgencia costó un total de 4,8 millones de euros, mientras que se trabaja en una remodelación estructura, con un diseño todavía por decidir.

Hasta siete tipo distintos de intervenciones barajan los técnicos, al hablarse de la construcción de aliviaderos, un morning glory, una presa aguas arriba, la llamada presa agujero o la combinación de las anteriores, con el fin de que sea más viable.