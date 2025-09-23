Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Alumnos de un colegio rural valenciano durante una clase. Iván Arlandis

El PISA español llega este curso y lo realizarán los alumnos de 6º de Primaria

Las pruebas se harán entre abril y mayo y medirán capacidades en lenguas, matemáticas, ciencia, tecnología y del ámbito digital

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:48

El curso 2025-2026 estrenará la evaluación general del sistema educativo (EGS), que implicará a un millar de colegios de Primaria de todas las comunidades ... y servirá para obtener datos sobre las capacidades del alumnado en materia lingüística, en ciencias y tecnología, en idiomas extranjeros y lenguas cooficiales y también en el ámbito digital. Será como el informe PISA, el estudio internacional que compara países y que impulsa la OCDE, aunque con ADN 100% español.

