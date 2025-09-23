El PISA español llega este curso y lo realizarán los alumnos de 6º de Primaria

El curso 2025-2026 estrenará la evaluación general del sistema educativo (EGS), que implicará a un millar de colegios de Primaria de todas las comunidades ... y servirá para obtener datos sobre las capacidades del alumnado en materia lingüística, en ciencias y tecnología, en idiomas extranjeros y lenguas cooficiales y también en el ámbito digital. Será como el informe PISA, el estudio internacional que compara países y que impulsa la OCDE, aunque con ADN 100% español.

Según fuentes del Ministerio de Educación, la administración que asume su diseño y coordinación, se aplicará entre el 7 de abril y finales de mayo y se realizará mediante ordenador, dentro del horario lectivo. Como siempre sucede con estas evaluaciones, no tendrá impacto académico, pues su único objetivo es detectar debilidades y fortalezas en el aprendizaje del alumnado para orientar las políticas educativas.

Los primeros en realizar las pruebas serán los estudiantes de 6º de Primaria. Y la previsión es que al curso siguiente (2026-2027), hagan lo propio los de 4º de la ESO. Será una evaluación muestral, lo que significa que sólo participarán los estudiantes de una selección de escuelas, representativas del sistema.

La EGS emana de la Lomloe, la ley orgánica de Educación vigente, que también incluye las evaluaciones de diagnóstico, que si bien comparten objetivos son diferentes. Su periodicidad es anual, se hacen a mitad de etapa (4º de Primaria y 2º de la ESO) y son censales: las pruebas las realiza todo el alumnado matriculado.

Además, como señalan fuentes del departamento estatal, son responsabilidad de las administraciones educativas (en la Comunitat, la conselleria), que se encargan de su desarrollo y gestión, y aunque las características básicas sean comunes «los resultados no son comparables entre las diferentes comunidades autónomas», pues pueden introducir matices en algunas pruebas.

No sucederá lo mismo con la evaluación general. De ahí el símil con PISA, en cuyas últimas ediciones han participado todas las regiones. En este caso es el ministerio el que elabora las pruebas, en cuya aplicación colaboran las autonomías, lo que permitirá «obtener datos representativos del alumnado de las comunidades y del conjunto del Estado». En resumen, permitirán trazar una foto fija de las destrezas de los alumnos en cuatro competencias diferenciadas -lingüística, STEM, plurilingüe y digital- y se podrán realizar análisis comparativos a nivel autonómico. Además, los resultados serán accesibles y se difundirán, seguramente, mediante informes y presentaciones públicas.

En cuanto a la competencia lingüística, los ejercicios versarán sobre comprensión y expresión oral y escrita, y también pondrán a prueba la capacidad de obtener información, valorarla e interpretarla. Respecto a la científica, se enfrentarán a tareas de identificar, comprender y aplicar conocimientos matemáticos, tecnológicos y de ingeniería, mientras que en la plurilingüe se valorará su capacidad de interpretar expresiones sencillas en lenguas extranjeras, así como su capacidad para traducir o resumir textos. También habrá ejercicios sobre las lenguas oficiales de España, mientras que en la competencia digital los enunciados se centrarán en conceptos de seguridad, estrategias para la búsqueda de información o en la creación de contenido.

Por último, la EGS será plurianual. La idea del ministerio es prograrmarla a intervalos de tres o cuatro años para cada nivel.