El pirómano de El Saler, condenado a nueve meses de prisión

La Audiencia de Valencia ha condenado a nueve meses de prisión a Juan Curiel como autor de un incendio forestal en el término del parque ... natural de El Saler.

Los magistrados consideran que existe prueba suficiente para atribuirle el siniestro del 21 de octubre de 2023, sobre las 20.15 horas, en las proximidades de la avenida de Gola de Pujol, un lugar próximo a viviendas habitadas. La superficie afectada fue escasa.

El incendio fue extinguido por la rápida intervención de los servicios de emergencias, que fueron avisados por vecinos del lugar al sorprender al ahora condenado saliendo del lugar del fuego nada más producirse el fuego. El acusado siempre negó los hechos.

De una docena de fuegos que se le imputaban, finalmente solo se le acusó de tres siniestros en el juicio. El acusado, abogado de profesión, se enfrentaba a seis años de cárcel. La Fiscalía, no obstante, planteaba una alternativa de un año de cárcel. El Ayuntamiento también. En ese otro supuesto reclama una pena de tres años. Las rebajas en las solicitudes estaban relacionadas con la aplicación o no de la continuidad delictiva y si uno de los siniestros se considera forestal o no. Finalmente ha sido condenado a nueve meses.

El primer fuego bajo sospecha fue el del 21 de octubre de 2023. «Vi un incendio de unos dos metros, crucé la avenida para alejarme, vi un vehículo que dio marcha atrás y llamé al 112», relató de manera algo confusa en el juicio. El sospechoso explicó que él no podía apagar las llamas. La declaración de los testigos ha sido clave para fundamentar esta condena.

El condenado es un vecino de la zona desde hace más de 40 años, vive en la conocida urbanización de Les Gavines. El hombre recordó en el juicio el momento de su extraña detención. «Estaba durmiendo cuando llamaron a la puerta». Los agentes encontraron cerca de 80 mecheros en su domicilio. «Fumo tabaco y también cigarrillo electrónico», se justificó. El letrado pasó cerca de un mes en prisión por estos hechos. En ese periodo, casualmente la sucesión de incendios se detuvo.