Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza da un día a Pradas para aportar los mensajes de Whatsapp que intercambió con Mazón el día de la dana
El expresidente en su comparecencia en el Congreso. LP

Pérez Llorca a la jueza: «Hablé con Mazón apenas un minuto. No me dijo dónde estaba»

El juzgado facilita la transcripción de la declaración judicial del nuevo presidente de la Generalitat

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Martes, 2 de diciembre 2025, 15:31

Comenta

El mismo día que el Juanfran Pérez Llorca ha tomado posesión como presidente de la Generalitat, el juzgado que investiga la dana ha facilitado la ... transcripción de su declaración como testigo ante la jueza de la dana. Este documento permite conocer con mayor detalle las expresiones y declaraciones textuales que efectuó aquella jornada, aunque las líneas esenciales de su comparecencia ya fueron desgranadas por los medios de comunicación, entre ellos, LAS PROVINCIAS.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre de 75 años muere en el incendio de una vivienda en el centro de Valencia
  2. 2 Muere una niña de 13 años en una piscina de Vila-real
  3. 3 El horno de Valencia que hace uno de los mejores roscones de Reyes y acaba de ganar un Solete
  4. 4

    Pérez Llorca baraja ampliar el número de consellerias y aligerar los departamentos más sobrecargados
  5. 5 Aemet anuncia probables lluvias en la Comunitat Valenciana y señala dónde caerán hoy martes 2 de diciembre
  6. 6 El exquisito menú que degustó el rey Felipe VI en Valencia
  7. 7

    Christian Lesaec: «Tengo la sensación de que alguna asociación de víctimas busca más venganza que justicia»
  8. 8

    Piden seis años de cárcel al conductor que atropelló a un niño en la Ronda Nord y se dio a la fuga
  9. 9 La Policía desarticula en Castellón un grupo supremacista que se preparaba para cometer atentados
  10. 10

    El infierno de Angie: «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Pérez Llorca a la jueza: «Hablé con Mazón apenas un minuto. No me dijo dónde estaba»

Pérez Llorca a la jueza: «Hablé con Mazón apenas un minuto. No me dijo dónde estaba»