Pérez Llorca a la jueza: «Hablé con Mazón apenas un minuto. No me dijo dónde estaba»

El mismo día que el Juanfran Pérez Llorca ha tomado posesión como presidente de la Generalitat, el juzgado que investiga la dana ha facilitado la ... transcripción de su declaración como testigo ante la jueza de la dana. Este documento permite conocer con mayor detalle las expresiones y declaraciones textuales que efectuó aquella jornada, aunque las líneas esenciales de su comparecencia ya fueron desgranadas por los medios de comunicación, entre ellos, LAS PROVINCIAS.

Pradas no le pidió que intercediera ante Mazón, se desprende del testimonio de Pérez Llorca. De hecho, atribuyó a una simple «coincidencia» el hecho de que se produjeran llamadas cruzadas entre él, la consellera de Emergencias y el entonces presidente de la Generalitat. Esas comunicaciones fueron «cortas». La responsable de Emergencias le dijo que estaba en el Cecopi y que tenía mucho trabajo. Pérez Llorca desconocía dónde se encontraba.

De igual modo, tampoco sabía el paradero del presidente. «Fue un minuto o minuto y algo -el tiempo que habló con él- y me dijo que bien, que perfecto, que me pusiera en contacto con concejales. No me dijo dónde estaba en ese momento».

Después de hablar con Mazón, al que notó «serio y profesional», realizó la ronda de llamadas a alcaldes del PP para interesarse por la situación en sus municipios. Ejerció ese lado empático de la política local al querer transmitir respaldo a sus compañeros.

Pérez Llorca estuvo ese día, el fatídico 29 de octubre de 2024, en Alicante con asuntos personales. Fue al salir del dentista, ya iniciada la tarde, cuando vio en una cafetería las imágenes de Utiel parcialmente inundado y comenzó esta ronda de llamadas para interesarse. «Quería saber qué estaba pasando para poder informar a otros miembros del partido y ofrecer ayuda a los municipios afectados». Pérez Llorca es también secretario general del PP.