El patrón de Balearia que arrolló y mató a un valenciano en la entrada de Ibiza rechaza declararse culpable

El juicio al patrón de Balearia que arrolló y mató a un valenciano a la entrada de Ibiza estaba señalado para este pasado martes. La ... Fiscalía mantiene la acusación de dos años de cárcel para este profesional y para el amigo de la víctima mortal quien estaba al mando de una embarcación de recreo en el momento del letal siniestro.

Todo hacía indicar que podría alcanzarse una conformidad, un reconocimiento de hechos a cambio de una rebaja en la pena. Y más tras el abandono de la acusación particular. Pero no fue posible. Hay una circunstancia que lastra el acuerdo: la inhabilitación. Ese eventual pacto le impediría seguir trabajando para la naviera. Ahora opera para otra empresa. La negativa del acusado llevó al juez a suspender el juicio. No era posible celebrar esa vista en una sola jornada. Las sesiones se han señalado para el próximo verano.

La acusación particular se retiró hace meses de la causa tras llegar a un acuerdo con la naviera valenciana sobre el pago de una indemnización. En ese mismo momento procesal también se archivó la causa contra uno de los compañeros del patrón, el primer oficial del buque, al no existir suficientes indicios de criminalidad.

Los hechos se remontan a la noche del 17 de agosto de 2021, en la entrada del Puerto de Ibiza. Una zona que en los meses de verano sufre un intenso tráfico marítimo. Tres embarcaciones se dirigían a sus respectivos atraques. Eran la Cala Dor, la Espalmador Jet y el conocido buque Formentera, el de mayor tamaño de los tres.

Aquella noche, alrededor de las 23.30, se encontraban en el puente de mando el capitán, el primer oficial y el jefe de máquinas. En las grabaciones analizadas durante la exhaustiva instrucción, se escucha una voz que pregunta acerca de un eco que aparece en el radar. Otro de los responsables comenta que puede ser «un rebote o falso eco» generado por una de las dos embarcaciones anteriores. Poco a poco la señal se va aproximando hasta que finalmente se produce la colisión.

La instructora encuentra imprudencias en ambos patrones. El auto resume esta falta de cuidado y vigilancia por parte de los responsables de la naviera. «No mantuvo una eficaz vigilancia visual y auditiva, tampoco una velocidad acorde con el tráfico reinante», recogió un auto. Por parte del otro responsable, el de la embarcación pequeña, se señala que el barco tenía el certificado de suficiencia caducado, no respetó la prioridad del buque, navegaba con las luces apagadas y no efectuó señales para advertir de su presencia.