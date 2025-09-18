Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Vehículos parados en la V-31, A-7 y CV-35 este jueves: consulta el estado del tráfico
Un buque de Balearia, en el puerto de Málaga. Migue Fenández

El patrón de Balearia que arrolló y mató a un valenciano en la entrada de Ibiza rechaza declararse culpable

El juicio que se iba a celebrar esta semana se ha aplazado para el próximo verano

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:43

El juicio al patrón de Balearia que arrolló y mató a un valenciano a la entrada de Ibiza estaba señalado para este pasado martes. La ... Fiscalía mantiene la acusación de dos años de cárcel para este profesional y para el amigo de la víctima mortal quien estaba al mando de una embarcación de recreo en el momento del letal siniestro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más obras por la dana obligan a cortar la A-7 desde el próximo viernes
  2. 2

    El restaurante que se comió un cine: así es por dentro Alegal, la apertura más esperada (y espectacular) de Valencia
  3. 3

    El restaurante El Bobo cuelga el cartel de cerrado y se prepara para el derribo en una semana
  4. 4

    Las mujeres empresarias ya no llevan traje (y lo han demostrado)
  5. 5 En Inglaterra alucinan con el exvalencianista Mosquera: «El robo del verano»
  6. 6 Retrasos en tres líneas de Metrovalencia por una avería en Valencia Sud
  7. 7

    PSOE y Compromís votan en el Senado en contra de acelerar las obras antirriada
  8. 8

    Sectores de la patronal unen fuerzas para crear una candidatura alternativa a la de Salvador Navarro
  9. 9

    La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000
  10. 10 El humorista Javier Cansado anuncia que tiene cáncer: «Estaré varios meses sin participar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El patrón de Balearia que arrolló y mató a un valenciano en la entrada de Ibiza rechaza declararse culpable

El patrón de Balearia que arrolló y mató a un valenciano en la entrada de Ibiza rechaza declararse culpable