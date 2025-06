Pacientes, familiares y sanitarios del Padre Jofré protestan contra las habitaciones dobles que desaconseja un informe de riesgos

José Molins Valencia Jueves, 12 de junio 2025, 13:41 Comenta Compartir

El cierre del hospital Doctor Moliner de Serra por su reforma afecta directamente al Padre Jofré de Valencia, que va a recibir a 30 nuevos pacientes que iban a ingresar en el centro de Porta Coeli. Por este motivo se han manifestado este jueves alrededor de un centenar de personas entre familiares, enfermos, trabajadores del centro y los sindicatos en la puerta de este hospital de crónicos. Critican que al hacer dobles las habitaciones para acoger a los nuevos, los enfermos van a perder calidad en su recuperación y apenas dispondrán de espacio para descansar.

Mientras tanto en el centro los técnicos siguen instalando el servicio de timbres y telefonillos que necesitarán las 30 camas nuevas, así como las cortinillas de separación. Unos trabajos que se han retrasado y eso ha impedido que la llegada de los pacientes que estaban en la lista de espera del Moliner no vayan a poder ser el día 15, como se les comunicó hace unas semanas, sino que finalmente empezarán a ingresar en el Jofré a partir del 25 de junio. El centro ha avisado de que en cualquier momento se puede cambiar de habitación a un paciente, y aunque ahora esté en una individual, en función de su estado puede pasar a una doble.

Lo harán de forma escalonada y lo previsto es que lleguen sólo tres enfermos cada día, durante diez días, para que logísticamente no sea un caos y se puedan adecuar las dos camas en las habitaciones. Junto a los pacientes, van a ir destinados al Jofré también 40 trabajadores procedentes del Moliner para encargarse de la atención sanitaria a estos nuevos enfermos crónicos y de larga estancia. A estos empleados se les hará un nuevo contrato y pasarán a formar plantilla del hospital Jofré, ya que van a estar al menos cinco años allí, mientras dure la reforma de Porta Coeli.

Problemas con las grúas

La presidenta de la Junta de Personal del Padre Jofré, Concha Ferrer, solicitaba durante la protesta de este jueves «que se frene la llegada de 30 pacientes porque las habitaciones no permiten que haya dos camas, no se podrán usar con seguridad los dispositivos de grúas para levantar a los pacientes», explica. «Con dos camas cabrán sólo las mesitas y dos sillones para familiares, con sólo 40 centímetros de espacio. No cabe una grúa y no se podrán hacer los movimientos para levantar a los enfermos y asistirlos. Además para meter una grúa habría que sacar las mesitas y un sillón, y eso cada vez», añade la portavoz de la protesta. «Los pacientes se van a ver muy afectados en su recuperación por esto», asegura.

Las 30 camas y el mobiliario que se va a instalar en el centro vendrán desde las habitaciones que se han ido quedando libres en el Moliner, donde ya hay menos de 90 pacientes ingresados, debido a que no se admiten enfermos nuevos (desde el 16 de abril) y por tanto los que se van con el alta médica, no son sustituidos por nadie.

No obstante, este próximo lunes la dirección del Jofré ha convocado una reunión con los familiares y pacientes para informar de todas las novedades en este proceso, ante esa llegada inminente de 30 enfermos que obligará a duplicar las camas. Hay que recordar que un informe de la propia Conselleria de Sanidad avisa de los riesgos y dificultades en las vías de evacuación en caso de que haya una emergencia, debido a la falta de espacio al colocar dos camas en un espacio reducido.

Lo dice un informe técnico del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del departamento Doctor Peset, motivado por el cambio de las condiciones de trabajo ante el desdoblamiento de pacientes en las habitaciones del Padre Jofré. Este estudio oficial, realizado el 22 de abril, explica que, al tratarse de un hospital de crónicos y larga estancia, los enfermos tienen una alta dependencia y falta de movilidad, por lo que necesitan de profesionales que los muevan constantemente. Por ello recomienda que el espacio de trabajo «debe ser suficiente» porque el personal necesita acceder a ambos lados de la cama y pueden requerir dos o más sanitarios. Y eso con dos camas en una habitación difícilmente se podrá realizar.

Además, los enfermos necesitan sillas de ruedas para ser trasladados y otras ayudas técnicas como grúas o transportadores verticales, por lo que, según detalla el informe, cada cama necesita al menos 75 cm de espacio libre por cada lado para permitir la actividad de los profesionales. Pero si se coloca otra cama en la habitación, esa separación de 75 cm entre ambas obliga a que, en caso de que uno de los pacientes necesitara ser movilizado con una grúa, y teniendo en cuenta que las sillas de ruedas estarían dentro de la habitación, los trabajadores tendrían que sacar las sillas del cuarto para poder acceder al espacio entre ambas camas y encarar la grúa para trasladar al paciente.

Ferrer, sobre este informe, añade: «Si hay que hacer una evacuación, los pasillos van a estar llenos de sillas de ruedas, mesitas de noche y sillones que ha habido que sacar de las habitaciones, porque se tiene que acceder a los pacientes con grúas continuamente», explica. Además, Miriam, hija de una paciente, indica: «Se va a ver empeorada su situación, duplicando habitaciones ya no podrán atenderlos igual, y el familiar ya casi no tendrá espacio».

