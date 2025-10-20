Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pacientes de cáncer de mama metastásico reclaman más investigación y un acceso ágil a los tratamientos

El Ayuntamiento de Valencia y los concejales de la oposición apoyan la causa | Más de Más de 6.000 mujeres fallecen cada año en España por este tipo de cáncer

J. F.

Valencia

Lunes, 20 de octubre 2025, 14:37

Comenta

Un grupo de pacientes de cáncer de mama metastásico, una enfermedad incurable todavía, realiza este mes de octubre una campaña, con el apoyo del Ayuntamiento de Valencia, para reclamar el aumento del presupuesto destinado a la investigación de la enfermedad.

Más de 6.000 mujeres fallecen cada año en España por el cáncer de mama metastásico, que es la primera causa de muerte de mujeres entre 35 y 50 años. La Asociación de Cáncer de Mama Metastásico (ACMM) pretende concienciar y sensibilizar de esta dura realidad a los políticos y la industria farmacéutica.

El grupo de pacientes ha instalado este lunes una mesa petitoria en la plaza del Ayuntamiento de Valencia para recaudar dinero que se destinará a la investigación de la enfermedad. Dos representantes de la asociación, Paqui Antón Liñán y Susana Tortosa Chafer, han leído un manifiesto con sus reivindicaciones ante medio centenar de personas.

La Asociación de Cáncer de Mama Metastásico reclama inversión pública sostenida en investigación y un acceso equitativo y ágil a la innovación. «Necesitamos que los tratamientos se aprueben y financien de manera rápida, segura y equitativa para que estén disponibles en todo el territorio y para todas las personas», afirma el manifiesto.

Vivir con el cáncer de mama metastásico «significa tratamientos constantes, efectos secundarios, revisiones médicas continuas y un impacto sostenido a nivel personal, familiar, laboral, financiero, cognitivo y emocional», añade el documento leído este lunes en la plaza del Ayuntamiento de Valencia.

«Invertir en investigación es invertir en la salud colectiva: quizá no todos seamos pacientes oncológicos, pero en algún momento de la vida cada persona necesitará de la ciencia y de la sanidad», señala una de las representantes de la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico.

