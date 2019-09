Los ovnis valencianos Ilustración de un posible avistamiento ovni en la Comunitat. / lp Más de treinta años después los misteriosos sucesos continúan en el aire IVÁN GÓMEZ VALENCIA. Lunes, 23 septiembre 2019, 01:13

Hay heridas que nunca terminan de cerrarse. La cicatriz que dejaron los avistamientos de ovnis a lo largo y ancho del cielo de la Comunitat en la memoria de los valencianos -hace más de 30 años- se ha reabierto tras la confirmación por parte de la Marina de EE UU de que los vídeos difundidos por The New York Times en los que se ven «fenómenos aéreos no identificados» son reales.

¿Los marcianos ya están aquí? Que sepamos, no. Joseph Gradisher, portavoz de Operaciones Navales para la Guerra de la Información, declaró que generalmente estos objetos son «cosas mundanas» como drones. La mayoría de avistamientos de ovnis, pese a este intento de normalizar la situación, nunca se resuelven y en la Comunitat entre 1968 y 1986 hasta nueve objetos voladores no identificados causaron estragos en vuelos de la región.

La investigación de EE UU hace recordar los nueve artefactos que sobrevolaron la región entre finales de los 60 y mitad de los 80

«Tenemos una luz muy grande al alcance de nuestra posición», alertó el piloto del vuelo Iberia 249 a su paso por Valencia el 4 de noviembre de 1968. «Se ha apagado y de repente ha bajado al mar... y ha subido otra vez», continuaba el relato. Episodios y testimonios como éste fueron motivo de expediente por aviones seguidos por luces, cazas que persiguen ecos de radar y bases aéreas que ven objetos desconocidos durante la noche.

Modelo extinto del avión que avistó el ovni de Manises. / LP

En el año 2016 el gobierno desclasificó los informes sobre ovnis, entre los que estaba el famoso 'caso Manises'. Era el 11 de noviembre de 1979 cuando un Caravelle, modelo de aviación ya extinto, tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Manises mientras realizaba la ruta Ibiza-Madrid al ser perseguido por varias luces, que desaparecieron sin dejar rastro pese al despliegue de la base aérea de Albacete. Nada más se supo sobre el tema.

Alcoy fue tierra de extraños acontecimientos entre 1975 y 1986. Hasta cuatro avistamientos sembraron la incertidumbre en la base del Escuadrón de Vigilancia Aérea de la localidad. Luces que se disparan por el cielo, ecos en radares sin explicación y objetos que caen al mar frente a Benidorm. Nunca hubo respuestas certeras a estos sucesos que rozaron lo paranormal.

«La falta de datos impide aventurar hipótesis justificativas del fenómeno con un grado suficiente de fiabilidad». Esta es la explicación del gobierno al ovni descubierto en la Comunitat en 1968 por un avión que se dirigía a Barcelona. El piloto de la nave, asombrado, comunicó a la torre de control que «es una luz muy grande... es como un ovni». Toda la tripulación del vuelo vio cómo una luz muy grande, acompañada de otras dos pequeñas a los lados se acercaba hacia el mar para luego volver a ascender. En un primer momento la respuesta oficial fue que se trataba de faros de aterrizaje, aunque no se contrastó. Otro caso de avistamiento de luces quedó sin resolver en Valencia. Un avión militar fue perseguido por luces durante su trayecto. El piloto de turno realizó varias maniobras para comprobar que la luz imitaba sus movimientos y toda hipótesis sobre el caso fue descartada.

Por último, uno de los pocos casos resueltos. En febrero de 1969 unas luces rojas y blancas aparecieron en un vuelo entre Sagunto y Valencia cuya explicación fue de que se trataba de la trayectoria del astro Venus.

Ryan Graves, militar norteamericano «Estos objetos vuelan a velocidades supersónicas»

El teniente habla sin tapujos a través de su experiencia. Explica que en los vídeos se aprecian objetos volando a velocidades supersónicas que «de pronto frenan y cambian de sentido al instante». Graves afirmó que ese fenómeno es «fisicamente imposible si llevan tripulantes humanos». Varios informes de pilotos hablan de colisiones evitadas en el último momento por estas apariciones, lo que descarta que sean drones del gobierno.

Fco. Javier Lerdo de Tejada, piloto del 'caso Manises' «No me gusta esto que me sigue, me voy para Valencia»

El piloto del caso de avistamiento ovni más famoso de la Comunitat no dio crédito al observar cómo le perseguían varias luces durante su vuelo. «No me gusta esto que me sigue», exclamó el piloto del Caravelle a la torre de control de Barcelona, donde se dirigía la nave. «No tienes ningún avión cerca», le respondieron tras mirar el radar. «Me voy para Valencia», concluyó un asustado Francisco.