TRES VALENCIANISMOS EN UNO

DESDE LA GRADA DE MESTALLA

Mi valencianismo es el reflejo de mi amor por mi padre. Siento, a mi pesar, no ser como se espera de un valencianista. Admiro a los aficionados que cada partido acuden ilusionados. Da igual el tiempo que haga, que esté en segunda o sea un amistoso. Admiro su desmedida entrega, los cánticos de la «curva». Más a los que parte de ese ánimo lo guardan para cuando las cosas van mal, entonces ayudan a elevar la moral, pues tiempo habrá, finalizado el campeonato, para pedir cuentas.

Aficionado. Como vallero, de La Vall d'Uixó no de otro Valle, recuerdo al aficionado que más he admirado, el 'Tio Baró'. Baró era el apodo. Tio, precediendo el nombre, se decía en señal de respeto. Iba con su vespino blanco, con el escudo del Valencia en lo alto del faro, por la carretera nacional hasta Mestalla y vuelta a casa. Partidos oficiales, amistosos y entrenamientos. 46 kilómetros por los arcenes de las carreteras de los años 70, 80 y 90, cuando todo el tráfico pesado le pasaba a un escaso metro de distancia, zarandeándolo como una hoja. Su mujer le pedía que no fuese más, que un día lo arrollaría un camión, y él siempre le respondió señalando el escudo del ciclomotor: «Con este aquí no hay quien pueda con nosotros..., che collons, que som el Valencia». Verano, invierno, lloviendo, viento, de día o de noche, solo alguna enfermedad le paraba. Ya jubilado pudo disponer de las mañanas para ver los entrenamientos en la ciudad deportiva, ya que su trabajo en la fábrica Segarra no se lo había permitido. Hasta su fallecimiento, cumplidos los 70 años, no dejó de ver los entrenamientos y partidos, donde ya le conocían jugadores y personal. Valencianista, crítico, exigente, pero incondicional. Amaba al Valencia con desbordado entusiasmo y exigía a dirigentes y jugadores el mismo amor.

Futbolista. Mi padre me llevó al primer partido que vi del Valencia. No recuerdo el año ni el rival, pero era a mediados de los 70, fue uno de los primeros partidos de Kempes. Vi dos partidos con él, siempre del Trofeo Naranja, pues su trabajo en el restaurante no le permitía más. Recuerdo la entrada por la puerta de tribuna, mostrar su pase de exjugador, la salida a tribuna, con las sillas de enea y la impresionante vista del campo, que con la iluminación me pareció entrar en otra dimensión. Se sentaba en la última fila, contra la pared, donde no molestase. Por no molestar no renovó el pase de exfutbolista mas que en contadas temporadas. Con los años me he dado cuenta del cariño que le tenía al Valencia y lo agradecido que siempre estuvo. Nunca escuche un reproche. Solo veía orgullo en su rostro cuando hablaba del Valencia. Revisando los documentos que guardó vi la carta en la que le comunicaban la renovación por dos temporadas más (56-57 y 57-58). Pero en 1957 la directiva le comunicó que el entrenado Miró no contaba con él. Sin hacer ruido salió por la puerta de atrás. Como jugador no dejó ni un momento de hacer lo que creyó mejor para el Valencia. Sus compañeros le apodaron 'motoret', por su incansable entrega y fondo físico, que no le hacían desfallecer ni un instante. Como defecto, la de intentar cubrir su zona y la que dejaba algún compañero sumado al ataque. Esperando la misma ayuda que prestaba y que pocas veces le llegaba. En una crónica de su debut, en partido amistoso, decía el periodista que era un jugador de mucha entrega, pero bien haría de dosificar el esfuerzo, pues corría el peligro de agotarse antes de finalizar la temporada. ¡Qué poco lo conocía!

Directivo. Arturo Tuzón, vallero de adopción, otro referente cercano. Sacrificio, transparencia, lealtad y entrega al Valencia. Que alguien que lo conoció mejor que yo, por favor, que en este centenario escriba sobre él.

Tres grandes ejemplos cercanos que moldearon mi afición como valencianista.