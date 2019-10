A RODRIGO LE PAGA EL VALENCIA

Robert Moreno se asustó cuando mediada la segunda mitad la selección perdía con Suecia. El imberbe técnico ya se veía centro de las críticas por no conseguir el pase matemático a la Eurocopa del año que viene. En ese momento tenía en la parte de arriba al debutante Gerard Moreno y a Oyarzabal. Miró el banquillo y sólo encontró un futbolista de postín. El valencianista Rodrigo Moreno, todavía con el ojo a la funerala, contemplaba el choque con el chándal de paseo. Durante la última semana sólo había hecho parte de los entrenamientos y ante Noruega, donde fue titular, ya jugó con dolor. «Yo estaba tocado», admitió el valencianista, que tuvo que salir para arreglar el contratiempo. Lo hizo. Marcó en la prolongación y envió a España al campeonato continental.

Al técnico le dio igual dar entrada a un futbolista medio lesionado. Pensó en sí mismo y en su equipo. Se olvidó del futbolista y del club que le paga. Por media hora de juego, el hispano-brasileño se pierde el trascendente partido frente al Atlético de Madrid. Desaparece el componente morboso porque Rodrigo fue rojiblanco este verano, pero sobre todo Celades se queda con el futbolista referencia del Valencia, con permiso de Rodrigo. Una cosa es que de forma fortuita caiga lesionado y otra que sabiendo que el jugador tiene molestias, obvie el hecho y le exponga a un daño mayor. Y esto justo es lo que sucedió. El parte médico del club de Mestalla indica que Rodrigo presenta «una lesión en la musculatura adductora pendiente de evolución» y no ofrece un periodo aproximado de recuperación. No sólo no estuvo en el Wanda Metropolitano, es que veremos si el miércoles está en el encuentro de Liga de Campeones frente al Lille, vital para saber si el Valencia tiene opciones de pasar a la siguiente fase. Pero la gracia de Robert Moreno puede dejar al delantero también en casa.

Yo propongo que ante estas situaciones sea la Federación Española de Fútbol quien pague el sueldo del futbolista mientras esté fuera de combate. Porque el club de referencia tiene un doble castigo: no cuenta con su activo y, además, tiene que seguir engordando su cuenta corriente mientras ve los partidos por la televisión. Para todos los futbolistas es una enorme ilusión vestir la camiseta nacional, pero los entrenadores tienen que tener la cabeza fría. Si fuera la final del Mundial, se entendería que forzara a un jugador que puede arreglarle la situación, pero cuando la clasificación es casi un hecho y todavía quedan partidos para rematarla, dejar al Valencia sin Rodrigo es pecado mortal. Celades, cómo no, exculpó a su homólogo. Entre bomberos no nos pisemos la manguera. «Sabemos que ha estado bien tratado y que estas cosas suceden», ha dicho. Será por los médicos, del seleccionador no se puede decir lo mismo.