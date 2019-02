JAMÁS ME RENDIRÉ

Pedro Sánchez ha escrito un libro titulado 'Manual de resistencia'. Le ha dado 'forma literaria' Irene Lozano -secretaria de Estado de la España Global, nada menos- tras muchas horas de grabación conversando con Sánchez. El libro se pondrá a la venta el 19 de febrero. Nos han filtrado varias páginas del libro. Tal vez sean apócrifas -o no-. En todo caso puede que a los lectores les interese conocer los arcanos de su pensamiento. Hemos seleccionado algunos fragmentos que revelan sus ideas y que al mismo tiempo manifiestan su vocación pedagógica. Al principio aconseja que «lea cada capítulo dos veces, antes de pasar al siguiente, y relea el libro todos los meses». «Anote en un diario personal cuándo ha aplicado los principios de mi 'Manual'».

1. «Recuerde que para toda persona su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Por ejemplo, Pedro o Joaquim ('Quim') Torra. Napoleón III, emperador de Francia, se envanecía de que a pesar de todos sus deberes reales recordaba a todas las personas a quienes conocía».

2. «Una de las primeras lecciones que aprende un político es ésta: Recordar el nombre de un elector es cualidad de estadista». Como yo.

3. «La memoria. Me presentaron en Grecia a un amigo del primer ministro Alexis Tsipras, Nicodemus Papadoulos. Fui incapaz de memorizar su nombre. Me apalanqué en mi despacho de La Moncloa y pronuncié su nombre 231 veces. Cuando meses después lo recibí en una visita oficial, lo saludé en las escalinatas de entrada: '¡Buenos días, señor Nicodemus Papadoulos!'. 'Señor Sánchez -dijo Papadoulos- en quince años que estoy en la política nadie había hecho el esfuerzo de llamarme por mi nombre completo».

4. «Cada vez que tenga una comparecencia pública, retraiga el mentón, lleve erguida la cabeza y llene los pulmones de aire hasta que no pueda más, igual que los jugadores del Club Estudiantes de Baloncesto, equipo en el que jugué con éxito. No tema ser mal comprendido y no pierda un minuto pensando en sus enemigos».

5. Importancia de la sonrisa. «La gente que sonríe tiende a trabajar y convencer a los votantes ingenuos, y a criar hijos más felices. En una sonrisa hay mucha más información que en un gesto altanero. No es mi caso».

6. Ampliando la importancia de la sonrisa. «Una sonrisa expresa 'me gusta usted, me produce felicidad, me alegro mucho de verlo'. Por eso los perros tienen tantos amigos. Brincan como locos cuando nos ven. La sonrisa de un bebé o de Torra tienen el mismo efecto».

7. Obtener amigos. «Al Káiser Guillermo II, Emperador de Alemania, lo odiaban porque su país perdió la Primera Guerra Mundial. Un niño le escribió una carta sencilla y sincera donde mostraba una tierna bondad y admiración por el Emperador. El Káiser se conmovió y le invitó a su palacio. Lo acompañó su madre y el Káiser contrajo matrimonio con ella. La bondad y la sinceridad forman parte de la Resistencia».

8. «¿Ha pensado alguna vez que el perro (yo tengo una perra, 'Turca', diplomacia de alto nivel con el presidente turco Recep Erdogan) es el único animal que no tiene que trabajar para ganarse el sustento? La gallina pone huevos y la vaca da leche. El perro urbano no debe cumplir tareas, pues solo con mover jubilosamente el rabo denota el interés por su dueño. El individuo que no se interesa por su país es quien tiene las mayores dificultades en la vida. De tales individuos, y no de los perros, surgen todos los fracasos humanos».

9. «La próxima vez que Torra -por medio del relator- me exija la independencia de Cataluña, sacaré un billete de 20 euros de mi bolsillo y me preguntaré: ¿Cómo resolvería este problema Abraham Lincoln?'».

10. «El Doctor Dewey sentenció que el impulso más profundo de la naturaleza humana es 'el deseo de sentirse importante'. Y Freud, 'el deseo de ser grande'. Por eso resisto tanto. Y por haber jugado al baloncesto en el Club Estudiantes de Baloncesto, entrenado por 'Pepu' Hernández, a quien he puesto en la lista del PSOE para las próximas elecciones municipales de Madrid».

11. «Resistiré para seguir viviendo / Soportaré los golpes y jamás me rendiré / Y aunque los sueños se me rompan en pedazos / Resistiré, resistiré».