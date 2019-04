La política no son los políticos. Pero la política no se puede hacer sin los políticos. Lo que hace falta es que sean honrados, decentes, bien preparados y con ganas de trabajar. A este mundo se tiene que venir a servir. Son demasiados años y demasiados casos de gente que ha venido a servirse. Y es lógico que el pueblo no les crea. Se lo han ganado a pulso. Pero la política es necesaria. Es el vehículo para que las cuestiones cotidianas, los problemas de la gente, se pueden resolver. Hace falta que los responsables que aspiran a un escaño o alguna butaca en el Ayuntamiento se dejen de hacer fotos y vayan a una cola del paro, tomen ese tren borreguero que tarda una vida para llegar a tu destino, bajen a las estaciones de metro por la noche para ver la gente que duerme allí o se pasen por un hospital y puedan comprobar que las urgencias están llenas y que los médicos hacen lo que pueden. Ahí es donde se hace la política. Y como en estos sitios no se le suele ver, los votantes tienen que saber de ellos en la televisión. Y está claro que interesa lo que dicen, lo que piensan, lo que proponen. Nueve millones de espectadores vieron el debate entre cuatro de los cinco candidatos que aspiran a mandar en el Congreso. Pero al final se quedaron como estaban, con todas las dudas del mundo. Solo vieron reproches y el famoso «y tú más». Sin haberse celebrado las elecciones ya hablan de pactos. Hay que reivindicar la política en mayúsculas, la que no perjudica a una parte de la población para beneficiar a otra. El ejemplo es Grezzi. Su modelo de movilidad sería perfecto si favoreciera a los ciclistas sin lastimar a los conductores. Pero eso sería pedirle mucho. Y hay que reivindicar la política en minúsculas, la de miles de concejales de pueblo que pisan la realidad y ceden su tiempo y sus necesidades para estar al lado del vecino. Reivindico la política.