REENCUENTRO CON PINKMAN

Los fans de una serie suelen ser un arma de doble filo. Si bien es cierto que cualquier producción anhela contar con el respaldo de un buen número de seguidores, después ha de saber mantenerse firme y valiente como para no dejarse llevar por todas sus peticiones y deseos, porque eso no suele acarrear buenos resultados (y si no que se lo pregunten a 'Juego de Tronos'). En el caso de 'Breaking Bad' no existía un clamor popular para conocer cuál había sido el destino final de Jesse, una vez fue liberado de sus captores y pudo escapar tras el tiroteo perpetrado por Walter White, pero sí cierta curiosidad. Durante los últimos seis años (desde que se emitió 'Felina', el mítico capítulo con el que nos despedíamos del narcotraficante de metanfetamina azul) hemos elucubrado con lo que podría haberle ocurrido al joven escudero de Heisenberg y todos considerábamos que lo justo hubiese sido que lograra escapar. Ahora aquella duda ha quedado despejada.

'El camino', la película de 'Breaking Bad' que ha estrenado Netflix, es un regalo a los fans. Y lo es en todos los sentidos. Porque el filme ha resuelto aquella pregunta que quedó en el aire tras el cierre y lo ha hecho sin traicionar el espíritu de la serie ni a sus personajes. Nada ha cambiado: la estética, los códigos, el tono, los ritmos. Vince Gilligan retoma la trama donde la dejó y lo hace como si el tiempo no hubiese pasado. Si no fuera porque es notorio el cambio físico del protagonista el espectador podría creer que está viendo un metraje eliminado, rodado en 2012 y que no cupo en su día en el desenlace.

El guionista no ha perdido el pulso ni la mirada con la que retrató durante cinco temporadas la transformación de un profesor de química 'don nadie' en un capo sin escrúpulos. Podría haber caído en la tentación de buscar un giro de guion que el público no esperase o sacarse de la manga una carta que no conociésemos de la trama principal. O darle a Jesse Pinkman un carácter más cruel y un ánimo vengativo tras el infierno sufrido. Pero no. Ha hecho lo más difícil: devolvernos al personaje y su universo tal cual, con una coherencia absoluta a lo vivido. Y de paso le rinde un homenaje más que merecido.