En recort a Blasco Ibáñez

El dilluns 28 de giner a les 19 h., Lo Rat Penat celebrarà un homenage a Vicent Blasco Ibáñez, en motiu de l'aniversari de la seua mort, en una conferència de Fernando Millán. Acte que és testimoni de gratitut i d'admiració cap a l'home que ha segut sense dubtes un dels valencians més universals, i que va fer possible que el nom de Valéncia siga reconegut universalment.

Se celebrarà en Lo Rat Penat perque fon allí a on, com a discípul predilecte de Constantí Llombart, pare de la nostra Renaixença, Blasco Ibáñez se convertí en un escritor per tots reconegut i també perque formà part de la seua Junta de Govern en 1887 durant la presidència del Baró de Cortes de Pallás, fon mantenedor dels Jocs Florals en 1891, i participà en varis certàmens sent premiat pels seus treballs.

Blasco Ibáñez fon igualment el creador de la novela valenciana aquella en la que les seues pàgines reflexen lo millor de l'ànima valenciana. 'Arroz y Tartana' és l'image de la burguesia i del comerç valencià; 'Flor de Mayo' la mostra de la vida del Cabanyal a on els peixcadors lluitaven en la mar; 'La Barraca' obra mestra de la lliteratura valenciana i española que és l'homenage als nostres agricultors que lluiten per la seua llibertat i dignitat; 'Entre naranjos' és el testimoni del poder d'un poble en el seu comerç internacional, i que lluita per l'identitat valenciana; 'Sónnica, la cortesana' és la novela dels nostres orígens com a poble, i 'Cañas y Barro' és la millor novela naturalista que reflexa el treball que se fa per a que les terres que l'aigua anega siguen terres de cultiu.

Rendim homenage ad este valencià universal que va defendre l'identitat valenciana en els seus artículs en prensa, com el de 'La lepra catalanista', el mateix que ya nos avisava del perill catalaniste que hui estem patint els valencians. Vos esperem.