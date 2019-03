LO DE MICHAEL JACKSON

Me asombra la negación e indignacion que produce el último documental sobre Michael Jackson, 'Leaving neverland', que presenta al artista como un depredador sexual, algo que tampoco puede sorprender a nadie, teniendo en cuenta las costumbres que desarrollaba y de las que hemos sido testigos durante años. A nadie se le escapa esa doble cara que comenzó a mostrar el cantante, ya convertido en una celebridad. Hizo de la excentricidad una manera de ser y todos se lo permitimos. Porque no es normal que concite semejante legión de defensores un hombre que reconoció en público que dormía con niños y que dijo de ellos (pese a la relevante diferencia de edad) que eran sus amigos. ¿Por qué no nos generó alarma esa forma de vida? No queríamos creer. No nos podíamos permitir que nos causasen admiración las obras de un ser tan retorcido. Porque, se sobrepasase o no con aquellos críos, ya nos tendría que haber hecho dudar que los niños fuesen sus únicos aliados y quisiera tenerlos siempre a su lado, de modo obsesivo, hasta en la cama.

El documental de Dan Reed nos pide que nos dejemos de excusas y nos enfrenta a la verdad, a las verdades, porque son dos hombres los que narran en primera persona lo que Jackson les hizo. Los utilizó. El artista norteamericano reinventó el mito de Peter Pan para escudarse, para que no sospecháramos.

Wade Robson y James Safechuk fueron en su día niños de anuncio, que terminaron entrando en la boca del lobo. Y el lobo era Jackson, que les pedía que guardaran en secreto lo que hacían, que no sólo era leer y charlar. Abusó de ellos, de todas las maneras posibles. Su testimonio en esta pieza -que en España exhibe Movistar- resulta desolador y descubre una ristra de detalles que hacen el relato aún más sórdido. Sorprende la complicidad de los padres, que no quisieron ver, que se dejaron cegar con el dinero y las atenciones, que nunca se extrañaron por lo que podía pasar en esas noches. El documental nos pone en la coyuntura de renunciar a un mito, nos pide que olvidemos al cantante y juzguemos por lo que dicen los afectados. Y esto parece que está costando a muchos seguidores, según relata Reed.