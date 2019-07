Más libros que veranos

La pantalla se antoja un aliada para el negocio de la lectura: la editorial Planeta publicará en otoño libros de la series de Netflix ('La casa de papel', 'Élite', 'La casa de las flores). Leemos por debajo de nuestras posibilidades. Es así al margen del porcentaje que marque el índice de lectura que arroje el último estudio del sector editorial. Preferimos el papel al 'e-book', según el último Informe de Comercio Interior del Libro. Leer es un acto personal, voluntario e intransferible. Y no es caro: una novela cuesta 12 euros de media; el ensayo, 11,42 euros. Como en todo, no se ha de confundir el precio con el valor. Dicen que se lee más en vacaciones. No sé. Quizás haya más recomendaciones de libros para el verano que lectores. O más títulos aconsejados en periódicos que veranos. En esta cuestión no vale la pena cargar contra los suplementos culturales ni citar a Chus Lampreave («es muy triste cómo están los 'massa media' en este país»). Leer no es marca España, ni tampoco da votos.