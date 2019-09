CUANDO SE IGNORA A LOS EXPERTOS DEL TRÁFICO Cap i casal La Policía Local multará sin miramientos a los usuarios de patinetes y conviene recordar sus recomendaciones rechazadas PACO MORENO Lunes, 23 septiembre 2019, 07:42

Hoy es el día, después de casi cuatro meses de informar a los usuarios. La ordenanza de Movilidad comienza a aplicarse con todo su rigor. ¿Significará esto que ya no será necesario girar con precaución una esquina para no toparse con una bici o un patinete a toda velocidad? Seguramente no, pero la Policía Local, encargada de aplicarla, ya tiene las manos libres para sacar el bloc y rellenar todas las denuncias que considere.

Se entiende que serán muchas, primero por la nefasta costumbre que hay en esta ciudad de circular por donde le sale a cada uno de las narices, donde creo que las influencia del efecto de las calles cortadas en Fallas es nefasta. Segundo, porque desde principios de junio se ha informado de la normativa a unos 3.000 usuarios, estimó el viernes el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano. Y se entiende que en situaciones donde hubiera sido pertinente extender la 'receta' por la infracción cometida. La circulación por las aceras es sólo el aspecto más visible, pero lo que realmente me llama la atención es la ignorancia del peligro de muchos usuarios, que deciden no gastarse unos pocos euros para que la bici o el patinete en cuestión tenga luces.

Poco a poco se notará el efecto de la nueva ordenanza, donde los motoristas serán de los primeros en comprobar que ya no podrán estacionar en las mismas calles peatonales que hasta ahora, por ejemplo. O que dos ciclistas podrán circular en paralelo por el carril bici y el colindante, sencillamente porque quieren. Otro regalo de la normativa.

Pues bien, al hilo de todas estas situaciones conviene recordar las consideraciones que hizo la Policía Local al borrador de la ordenanza, donde la mayoría de los casos, al menos los más significativos, fueron ignorados como se ha visto más adelante. Y se trata de opiniones de expertos, de las personas que se dedican a tratar a los usuarios a pie de calle, a gestionar el tráfico tragando humo y hasta insultos, porque ya se sabe que en Valencia hay más concejales de Tráfico que falleros.

Recupero el documento para comprobar con el aprobado que hay cuestiones estratégicas donde los puntos de vista de la Policía Local y la concejalía de Movilidad difieren profundamente. Ya pueden poner en marcha pronto la anunciada comisión técnica entre las dos delegaciones, que este periódico adelantó el pasado agosto con la intención de Cano de que sea un órgano oficial, con secretario y actas.

«A nuestro criterio hay un par de cuestiones que aumentan el riesgo de accidentes», escriben en las consideraciones al borrador los técnicos en Seguridad Vial del Cuerpo. El primero es que no sea obligado para las bicicletas circular por los carriles ciclistas cuando los haya. El siguiente, que se permita ir en dirección contraria en las calles 30.

Pues en los dos casos los agentes tendrán que lidiar con lo que consideran situaciones de riesgo, debido a que ambas fueron desestimadas. Pero el asunto no acaba ahí, al encontrar en el siguiente artículo otra objeción que no ha sido tenida en cuenta.

Me refiero a que tampoco sea obligatoria una prenda, chaleco o banda reflectante por la noche, para prevenir atropellos, lo que no deja de ser un atrevimiento que raya en el desconocimiento del riesgo. Igual que ocurre con los remolques en las bicis para los niños. También son ganas de jugarse la vida de las personas que más quieres.

Pero todo eso no importa, todo es 'happy' y si no siempre se puede hacer una buena campaña en redes sociales, que para esto están los universos paralelos. Valencia no es Amsterdam ni ha dado tantos motivos para el optimismo en cuanto al tráfico de vehículos como quieren dar a entender en el gobierno municipal. El transporte metropolitano sigue deficiente y por más que se diga no mejora. Igual influye la nula gestión para no poder darle la vuelta a la situación. ¿Dónde están los millones prometidos por el Gobierno para la Autoridad del Transporte Metropolitano?

Pero eso no importará cuando los conductores se encuentren ciclistas en dirección contrario de una calle. O cuando un motorista se dé de bruces con una bicicleta en cualquier calle mal iluminada porque no tenga ni luces traseras la persona con todas las papeletas de ser arrollada. Tendrán, eso sí, la razón porque la ordena avala que no deban llevar ningún elemento reflectante, ni siquiera un seguro obligatorio, pero me temo que después del golpe ya les dará igual.