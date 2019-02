Fumar delante de los hijos

La vida cambia a la velocidad que se expresa Fernando Alonso sobre los circuitos. Si un paisano fallecido hace sólo veinte años levantara la cabeza pensaría que ha resucitado en Marte. Ya no por los avances tecnológicos (lo último es el asistente virtual que responde preguntas, reproduce música, provee información en tiempo real del clima, tráfico y brinda resúmenes de noticias), sobre todo por la transición sociológica. Ahora los hijos se atreven a denunciar a sus padres por un cachete o se penaliza a un progenitor por fumar delante de sus pequeños. Situaciones inimaginables no hace mucho. La Audiencia de Córdoba ha retirado a un hombre la custodia de los niños de 10 y 13 años que compartía con su mujer por no dejar el pitillo ni para respirar. Priorizaba su adicción a preservar la salud de sus churumbeles. Ahora todo el mundo está protegido del humo en lugares públicos, recintos escolares, centros de trabajo o sanitarios y no tendría sentido que la concienciación ciudadana se anulara en el hogar ante los menores. Al final todo se trata de educación, de buena educación. Si los hijos asumen con normalidad la ingestión de nicotina no hay duda de que de mayores la posibilidad de convertirse en fumadores es altísima. Ocurre como cuando el progenitor insulta en un estadio de fútbol o maldice mientras conduce. Si lo hace delante de sus pequeños, las opciones de que brote un pandillero es total. Cada uno es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo, pero su libertad termina donde empieza la de los demás. Y a mí me molesta mucho el olor que acaba impregnado en la ropa y, más todavía, tener que aspirar el humo de los cigarrillos ajenos. Fumar es un placer, según decía Sara Montiel. Sería para ella. Y el siguiente capítulo será para los que tiran las colillas en la calle o convierten la arena de la playa en un cenicero gigante. Un asco.