¿Dónde está Aznar?

El domingo no supimos absolutamente nada del gran gurú del PP, del Iván Redondo de la derecha azul. Ni estuvo ni se le esperaba y, por ahora, más allá del comunicado de FAES, parece ser que no tiene ninguna intención de dejarse ver. Fue, como diría Rivera, todo silencio. Sólo pudimos divisar -en segundo plano porque compareció a la vez que Sánchez para evitar la deplorable escena- a un derrotado Pablo Casado vestido de escrupuloso luto, junto a ese Suárez Illana que durante toda la campaña había estado oculto y ocultado. Podía escucharse incluso de comparsa, junto a la troleada de los mariachis, aquel memorable «¡Qué hostia...qué hostia!» de Rita Barberá. Quizá, una estampa muy distinta a la que viviría con el avance del escrutinio Soraya Sáenz de Santamaría. La derecha se presenta muy fragmentada pero, realizando cálculos y sacando cifras, no más de lo que ya estaba internamente dentro de lo que es el resultado de la refundación del 89 de Alianza Popular. Ni más ni menos. Han salido a flote los liberales, que con muchísima fuerza han aupado a Ciudadanos, mientras que los del ala democristiana y los nuevos indignados se han teñido de tono 'verde Abascal'. Pero, el expresidente, que se postulaba como el reunificador y recuperador del partido que encabeza (seguramente por poco tiempo) su apadrinado político, cerró la jornada como el grandioso perdedor en la sombra. Se llevó a Feijóo por delante, pese a que el gallego era de los pocos que clamaba por virar a la cordura y sustentar la moderación del centro de la derecha. Nuestros expresidentes insisten (torpemente) en no asumir que son el pasado. Que su momento hace mucho que se esfumó. Y que este nuevo país ya no es ni de Felipe González, ni de Aznar, ni de Zapatero. Poco o nada tiene que aportar la herencia de la transición de don Adolfo en formato 'hijo pródigo'. Hoy nuestros exgobernantes se sitúan, por fin, allí donde siempre debieron estar, en la trastienda de las antigüedades.