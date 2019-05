Cimentaron su escalada hacia los cielos bermellones en el dolor ajeno, pero casi peor supuso escuchar su verbo de bagatelas cursis. ¿Recuerdan? Largas frases tipo: no pretendemos ocupar espacios largo tiempo para que los focos del escenario nos deslumbren hasta convertirnos en actores principales del cambio del recambio del cambiazo que precisa nuestra nación plurinacional, supranacional, en esta época en la cual tan sólo somos la liviana correa de transimisión de la gente, la buena gente e incluso la gentecilla; en definitiva, una vez establecido el imprescindible vuelco, nos marcharemos rapidísimo al barrio de donde salimos para ceder el hueco a otros sin duda dotados de mayor calidad humana y moral que la nuestra.

La gente. Ellos. La gente y ellos. Lo extraño es que hayan engatusado a tanta gente durante tanto tiempo. Y largarse, salvo los que exiliaron en sus purgas internas (Bescansa y etc) y los que se deslizaron habilidosos hacia nuevas y prometedoras aventuras (Errejón y etc), pocos se largan por su propio pie. El macho alfa, nuestro Fumanchú favorito, pese al pésimo, devastador resultado en las municipales, ni emprende un viaje interior dejando libre el trono del liderato ni efectúa feroz autocrítica como, por cierto, practicaban en plan masoca los comunistas de nuestra Transición: «Me acuso de pensamientos burgueses. Ayer me senté sobre la butaca orejona de mi padre, registrador de la propiedad, y me sentí comodísimo; pido perdón por el arrebato nada proletario que me traspasó...». Aquellas autocríticas de Santa Inquisición estalinista al menos derramaban ácido surrealista. Pero irrumpen las primeras voces cuestionando el blindaje del máximo líder. Desde la vecina Denia, un podemita de aire sensato, le reprocha al jefazo el ataque hacia el señor Zara. La gente afila el colmillo.