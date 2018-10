Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Eso han debido pensar los nuevos estrategas del Partido Popular con la irrupción de Vox en un pastel electoral que, por primera vez, parece resquebrajarse en tres divisiones a la derecha. Quizá algo hayan aprendido los dos dirigentes herederos del histórico bipartidismo de este país en los últimos años y es que atacar a sus (verdaderos) competidores ideológicos, las más de las veces, no trae buenos resultados en las urnas. Sólo hay que ver a Pablo Iglesias, quien ahora acuerda presupuestos con Sánchez, no hace tanto era vapuleado (día sí, día también) públicamente por sus actuales pseudosocios. Y ahí está, con sus 71 escaños. Podemos consiguió crecer y reproducirse en la probeta de la crítica constante de la izquierda, del ataque mediático, de la batalla de ideas. En definitiva, de la simple palabra y de la reiterada mención. Pero, ahora que el espectro se agrieta por el otro flanco, el líder popular ha optado por la aglutinación, llegando -seguramente sin desacierto táctico- a afirmar que el ideario de los otros dos del cuadrilátero es cuasi idéntico al suyo e incluso asumible para su renovado programa. Pues, presuntamente, sólo les separa la fiabilidad de sus siglas, que, como dicen, no son de «marca blanca». Han optado así por la cansina campaña de marketing del «somos los de siempre», «los de verdad», «los tuyos». A lo que acompañan -pese a lo que ello supone- con un «fundado antes de 1989». Y para todo ello se ha inspirado, además de en Aznar, en el marcado carácter tradicionalista de gran parte del electorado en juego. El recién nombrado líder de la oposición, consciente de que su contienda hoy se encuentra en la definición de la derecha (y sus prefijos) y a sabiendas de que sólo Ciudadanos tiene algo que rascar por la izquierda, se ha atrincherado en decir que él (y sólo él) es el centro-derecha. Aunque más bien sea el centro de la derecha.