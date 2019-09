Aurora la tuitera

Aurora Mora se levantó hace unos domingos con el irrefrenable deseo de ser víctima de un caso de discriminación lingüística. Hay quien se pone a cantar bajo la ducha, pero ella se entretiene con otros pensamientos: «Por favor, que alguien comprometa mi derecho a expresarme en valenciano». Mientras la mayoría prefiere disfrutar de un día de descanso con los amigos, la familia o haciendo deporte, otros se levantan con ganas de montar jarana. Y claro, tanto quiere uno que, al final, resulta casi imposible no alcanzar los objetivos. Así que Mora optó por cocinar una polémica y generar un supuesto escándalo porque una camarera -¡argentina!- no le entendió completamente en valenciano cuando pidió el aperitivo en un bar. «¡Que aprenda el valenciano», le contestó a la empleada. Mora, aparte de jefa de gabinete de Rosa Pérez (IU) en la Conselleria de Transparencia, es la dircom de Esquerra Unida, partido que, en teoría y hasta la llegada de Aurora, se caracterizaba por una defensa del trabajador. La alto cargo tenía una agenda personal tan interesante aquel domingo que no le importó perder tiempo en llamar a la policía para que le entregaran la hoja de reclamaciones. Todo esto, como no podía ser de otra forma, lo contó en Twitter. Esperaba encontrar el apoyo de sus fieles. Pero, en cambio, se llevó una recriminación generalizada por su actitud y por señalar un comercio. Mora continuó el pasado lunes con la exposición de sus agudas reflexiones tras la operación contra los CDR que preparaban acciones violentas: «Es un montaje». Rosa Pérez, su jefa en la Conselleria, evitó ayer cuestionar estas afirmaciones. Mora ya se ha convertido en un elemento extraño en este Consell. Ahora se le puede apodar como la tuitera. Pero para pasar a ser un títere, apenas bailan unas letras.