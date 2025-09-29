Todos los ojos en Catarroja miran a la calle Pelayo El Ayuntamiento refuerza la vigilancia y la limpieza del barranco

Paco Moreno Valencia Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:29

El barranco que discurre por la calle Pelayo, en Catarroja, es uno de los puntos débiles del municipio en cuanto a las infraestructuras hidráulicas. De ahí que el Ayuntamiento limpiara y hormigonara los taludes hace unos días. Desde la activación de la alerta roja, todos los ojos miran a ese cauce, especialmente los vecinos de la zona.

Fuentes vecinales señalaron este lunes que operarios municipales han estado trabajando con un camión cuba desde primera hora de la mañana. «Han traído uno y ahora vendrá otro», indicaron, para señalar que «como siempre» se han producido malos olores y presencia de aguas negras, por lo que reivindican «una solución definitiva».

El barranco sigue de manera soterrada en dirección a la avenida Rambleta. El cauce limita con Albal, por lo que se pretende una solución colegiada entre los dos Ayuntamientos y donde también intervenga la Conselleria de Medio Ambiente. De momento no hay nada presentado.

Los equipos municipales de brigada y Policía Local comunicaron a primera hora de la mañana que todo está en orden, sin ninguna incidencia a destacar durante la noche en Catarroja. Aún así, los efectos de la alerta roja seguirán durante toda la jornada, con la suspensión de los actos festivos para hoy, el cierre del cementerio municipal, espacios deportivos (polideportivo, Mundial 82), parques y jardines.

La atividad deportiva al aire libre se ha suspendido también, mientras que el Consistorio ha cerrado al aparcamiento la zona de Pelayo. Hay un refuerzo del personal de guardia de brigada, Policía Local y contratas, mientras que Servicios Sociales está en contacto directo con las personas dependientes y personas sin hogar.

Se han hecho actuaciones de mantenimiento y limpieza en la red de colectores los últimos meses, mientras se espera iniciar la segunda fase de las obras. Los servicios municipales están pendientes de los puntos más críticos del municipio. «A pesar de que hay imbornales que continúan obstruidos, los colectores principales funcionan con un rendimiento aceptable, pero hay que estar pendientes de la posibilidad que se acumule agua en superficie», indicaron desde el Consistorio.

