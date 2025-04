La odisea valenciana de un puente de San Vicente en Madrid

Querían disfrutar de los encantos que ofrece la capital de España: museos, teatros, buena gastronomía, opciones para todos los gustos y relativamente cerca de casa. ... La odisea para los valencianos que pasaban el puente de San Vicente en Madrid no acabó en la noche del lunes cuando ya volvió la luz. Ni mucho menos. Las cancelaciones y retrasos en los trenes provocaron el caos en las principales estaciones y los afectados no saben aún cuándo podrán regresar a sus casas.

«Tenía tren para volver el lunes por la tarde que evidentemente no salió y pude comprar uno para primera hora de la mañana que ha sido cancelado. Ahora no sé donde me colocarán», explica Arantxa, quien espera en una de las colas en la estación de Atocha. Junto a ellas, son cientos las historias de personas que han visto truncada su agenda laboral, personal o incluso con citas médicas de por medio.

Otros viajeros, al ver las complicaciones en las vías ferroviarias, optaron por trata de alquilar un vehículo para regresar a Valencia pero al acudir a las oficinas comprobaron que la situación tampoco era mucho mejor.

«Hay colas de varias horas y aunque la reserva está pagada no nos pueden garantizar que tengamos coche ante la alta demanda» , comenta indignado Rubén, quien junto a su familia estuvo andando durante la tarde del domingo más de tres horas para llegar a la estación de Chamartín donde tenía salida su tren.

Allí no obtuvo información porque todavía no había luz ni se ofrecía información por lo que tuvo que buscar alojamiento en casa de un amigo para no pasar la noche tirado en la estación.

Y es que por alrededor de media hora no pudieron disponer de un coche con el que recorrer la distancia entre Madrid y Valencia. «Teníamos reserva pero la habíamos hecho a las doce y media de la noche y desde las empresas de alquiler de coche nos dijeron que estaban saturados y que sólo podían atender a aquellos que habían hecho la reserva antes de las doce de la noche», comenta este vecino con voz cansada después de una jornada de mucho caminar y pelear y pocos resultados prácticos.

De este modo, lo que parecía una jornada de puente tranquila se convirtió en una auténtica carrera de obstáculos sin saber si podrían regresar a sus hogares. Cientos de vecinos de la Comunitat estaban en una situación similar.

Muchos valencianos se encontraron en la misma situación sin forma de comunicarse ni saber dónde acudir. La gente se agolpaba en las puertas de algunos supermercados que funcionaban con generador y tenían wifi para intentar buscar soluciones.

«Esto parecía una película apocalíptica, vecinos acercaban las radios a los balcones para que pudiéramos escuchar lo que pasaba», relata mientras espera para alquilar un vehículo. Confía en que lo ocurrido este 28 de abril, otro día que añadir a ya larga lista de jornadas históricas, pase a ser una anécdota en breve y, con el paso del tiempo y el necesario descanso, lo pueda contar con más tranquilidad e incluso, por qué no, con un poco de sentido del humor.