El Oceanogràfic 'inunda' su auditorio y lo llena de ballenas con una experiencia de realidad mixta 'Inmersión' sumerge al público en un viaje que enlaza el Mar Rojo, el Caribe y las regiones polares mediante tecnología que remodela por completo la percepción del espacio

El Oceanogràfic de Valencia ha 'inundado' su auditorio de forma virtual para poner en marcha 'Inmersión'. Se trata de una experiencia de realidad mixta que combina el espacio del Auditorio Mar Rojo con recreaciones virtuales a escala real de ballenas y otras especies para transformar la sala y sumergir al público en un recorrido por los principales ecosistemas del planeta.

Esta propuesta nace con el propósito de acercar al visitante, de forma divulgativa y sensorial, la riqueza y fragilidad de los mares y océanos. Guiada por la anfitriona digital 'Change' y el pez 'Napoleón', es de la primera experiencia de realidad mixta desarrollada en un auditorio a nivel mundial, incorporando tecnologías avanzadas de última generación.

El uso de las gafas de realidad mixta, Meta Quest 3, permite percibir cómo el auditorio se transforma de manera gradual. A partir de este punto, el relato se inicia con una rotura simbólica del acuario central, que eleva el nivel del agua y genera la sensación de estar completamente sumergidos en el océano, gracias al desarrollo de la empresa Spatial Voyagers, especializada en contenidos y aplicaciones de computación espacial.

El recorrido avanza entre distintos ecosistemas siguiendo un mismo hilo argumental. El primer destino es el propio Mar Rojo, donde 'Change' y 'Napoleón' explican la importancia de los arrecifes de coral y su vulnerabilidad frente al calentamiento global. Desde el Mar Rojo, el visitante viaja hacia el Caribe, donde aparecen grandes animales como la ballena azul o la jorobada, junto a especies emblemáticas como el tiburón blanco, todas ellas recreadas a escala real.

La travesía continúa por las regiones polares, donde el público descubre la vida que habita en el hielo. En este tramo, la experiencia muestra cómo estos entornos están cambiando y alerta sobre las amenazas que afectan a los océanos en todo el planeta.

Marta Calabuig, del equipo directivo del Oceanogràfic, destaca que «con 'Inmersión' buscamos sorprender y que el público lo viva, que entre en la historia». Según ha explicado, «esta propuesta amplía la oferta del Oceanogràfic y abre una puerta nueva para llegar a más públicos que buscan otras formas de entender y emocionarse con el océano».

La arquitectura y dimensiones del Auditorio Mar Rojo permiten desplegar una puesta en escena envolvente, capaz de transformar la percepción del espacio mediante tecnología avanzada. A diferencia de otras propuestas, 'Inmersión' sobresale por una interacción entre elementos físicos y proyecciones que evolucionan en tiempo real, lo que refuerza la sensación de estar viajando sin moverse de la propia sala.

«El gran reto del proyecto ha sido crear una narrativa inmersiva -real y virtual- que aproveche la gran escala del auditorio del Oceanogràfic», ha comentado Edgar Martin-Blas, CEO de Spatial Voyagers y uno de los desarrolladores de 'Inmersión'. Para ello, han creado diferentes ecosistemas acuáticos que van apareciendo sobre el escenario del auditorio y donde habitan diferentes especies que casi podemos tocar. «Podemos ver por primera vez ballenas a tamaño real nadando sobre las butacas a escasos metros o viajar a las profundidades del Polo Norte sin pasar frío», ha subrayado.

Con 'Inmersión', el Oceanogràfic (CACSA-GVA) da un paso más en la creación de contenidos innovadores capaces de conectar con públicos distintos y fomentar un vínculo emocional con el medio marino. La propuesta constituye una invitación a conocer, comprender y proteger los ecosistemas que hacen posible la vida en el planeta a través del uso de tecnologías de última generación.