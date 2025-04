«Si se hubieran hecho las obras del Poyo, el agua habría llegado al tobillo»

Javier Machí es el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunitat. Tras haber ofrecido su testimonio en la comisión ... del Senado que investiga lo sucedido en la dana del 29 de octubre, atiende a LAS PROVINCIAS cuando se cumplen seis meses desde que sucedió la tragedia y analiza la situación de las infraestructuras hidráulicas en la provincia de Valencia. Machí fue director de la empresa Typsa cuando se encargó a dicha entidad la redacción de los proyectos de desviación de barrancos al nuevo cauce del Turia.

- Para poner en contexto, ¿puede resumir en qué consistían las siete actuaciones proyectadas en 2010 para encauzar los barrancos de Valencia?

- Aquí debemos distinguir dos cuencas dentro de la rambla del Poyo. Por un lado, estaban proyectadas tres actuaciones en la cuenca que conforman el Pozalet y la Saleta. Entre ellas la derivación de la Saleta al Turia. Por otro lado, otras tres actuaciones sobre el propio Poyo a la altura del barranco del Gallego, que también desviaba parte del caudal al nuevo cauce. La séptima era de reforestación en zonas altas que se habían quemado en incendios forestales y fijar así elementos verdes que pudieran retener las aguas en caso de lluvia. Eran proyectos medioambientalmente sostenibles.

«En agosto Polo se hartó de que le pusieran pegas para acometer el proyecto de La Saleta»

- ¿Y por qué no se ejecutaron?

- El problema de las inundaciones viene incluso de la época de los romanos. De hecho, abordar trabajos en este sentido fue iniciativa de la propia Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Estaba previsto desde los años 80. Lo que pasa es que conforme avanza el tiempo, se incorpora la Unión Europea, nuevas directivas, nuevos reglamentos, leyes... Y toca adaptarse. También afecta el tema económico. Se deben hacer estudios de coste-beneficio en actuaciones tan grandes -aunque hemos comprobado desgraciadamente que el beneficio era mayor si se hubieran hecho-. ¿Por qué no se hizo? Pues yo creo que un poco por estas cuestiones administrativas. En 2008 vivimos la crisis. Posteriormente, los que mandaban priorizaron el AVE o carreteras. No se quiso gastar en obras hidráulicas, yo mismo me fui a trabajar fuera desde el 2010 porque cayó la inversión pública prácticamente al 10% de lo que había en el 2007. En el 2012 aquí era una ruina y no se hacía nada. Entonces esa dejadez se ha prolongado y probablemente lo que ha pasado es consecuencia de ello.

- Y los técnicos, la CHJ. ¿Hizo todo lo que pudo?

- Yo lo que veo es que la Confederación siempre ha cumplido con su papel. Hicieron todo lo posible para que para hacer los proyectos terminarlos y sacar la declaración de impacto ambiental. Según me han comentado, el mismo agosto del año pasado su presidente (Miguel Polo) se hartó de que le pusieran pegas para acometer el proyecto de La Saleta. Creo que los técnicos, en general, hacen lo que pueden.

Ampliar Javier Machí. Irene Marsilla «Se deben mejorar los sistemas de avisos y alerta temprana» - ¿La CHJ actuó bien en tiempo y forma dentro de su labor de vigilar cauces y enviar los avisos? - No lo sé, porque la información que conozco es la que ofrecen ustedes en prensa. Según se dice el aviso llegó a las 18.40. Se debe tener muy en cuenta que fue una lluvia relámpago. Cuando empieza a caer en Buñol tarda apenas dos horas en llegar abajo. Sucede todo muy rápido. Entonces lo que sí le puedo decir yo es que se debe mejorar el sistema de avisos, de alerta. Hay que procurar que -y en eso la Confederación tiene un papel importante- a través de de los datos meteorológicos se puedan generar mapas de riesgo, e incluso con una resolución de kilómetro cuadrado. Es decir, que se sepa lo que va a pasar en una situación normal y que también se pueda averiguar qué va a ser distinto. Se debe tener un sistema que se base en la meteorología, y también a partir de los aforos de los cauces donde sabemos que los caudales son más vulnerables, zonas perfectamente identificadas. Hoy en día tenemos ya modelos de simulación que se pueden hacer basados en datos meteorológicos y pluviometría, y que con eso yo pueda ya ir gestionando mapas que cada 15 minutos le ofrezco esa información. Estoy cada poco tiempo tanteando y luego lo va completando con datos ayudados de inteligencia artificial. Hay una ingente labor que habrá que hacer y habrá que apoyarse en los mejores sistemas que hay de predicción y de y de alarma temprana, europeos y radares de última generación.

- ¿La ley de la Huerta del Botánico impidió que se pudieran retomar las obras? Algunos técnicos han comentado que el Consell de l'Horta siempre se negaba a las propuestas de estos trabajos.

- Cualquier proyecto que se paraliza y se quiere retomar en el futuro se debe revisar ajustándose a las nuevas normas. La Ley de la Huerta venía a proteger, yo creo que de manera muy racional y conveniente, la huerta de Valencia. Entonces la normativa viene a decir que que cualquier obra de infraestructura nueva que se vaya a realizar tendrá que adaptarse al parcelario. Esto obviamente condicionaba.

Los proyectos que teníamos diseñados eran muy respetuosos con eso. Nuestro proyecto seguía el recorrido del sistema de regadíos, pero en algún punto podía verse afectada alguna porción de parcela. Entonces siempre podía haber alguien que pusiera pegas, y no se hace nada. Entonces yo ahora me pregunto, ¿me está poniendo trabas o vamos a salvar vidas o a qué vamos a jugar, no? Creo que hay que revisarlo otra vez. Me imagino que pondrán más pegas y seguirá pasando el tiempo y a lo mejor viene otra catástrofe. Vamos a golpe de catástrofes en este país.

- El Consell actual ha modificado dicha ley, ¿cree que se debe dar más libertad a los municipios para gestionar sus territorios?

- Si algo nos ha enseñado este episodio es que hay que pensar todo este tipo de obras desde un ámbito más supramunicipal. Los municipios están prácticamente pegados unos con otros. Así que lo que es bueno para uno debe serlo también para el otro. Hay que trabajar conjuntamente y analizarlo desde el punto de vista metropolitano.

«En seis meses no se han iniciado obras cuya función real sea retener y prevenir otras avenidas»

- Con las obras hechas, ¿se habrían salvado vidas?

- A esa pregunta yo le contesto con otra. ¿Si se hubiera avisado con más tiempo, la gente se habría salvado o hubiera bajado a por los coches? Yo no puedo contestar porque es jugar a ser adivino. Lo que sí puedo decir es que si las obras hubieran funcionado correctamente, el caudal llegado a Paiporta habría sido menor. La laminación de agua se hubiera producido en la confluencia del Gallego con el Poyo. Lo 'gordo' habría quedado más arriba de Torrent. Los desbordamientos aguas arriba habrían servido de aviso y en los pueblos habría llegado por el tobillo, pero no los 2,20 metros que alcanzó ni tan de golpe.

- En estos seis meses, ¿se ha realizado alguna obra importante para proteger a las poblaciones?

- Hasta ahora se han llevado obras de emergencia rápida. Ves las máquinas, los trabajos en cauces. Pero obra estructural nueva que realmente haga su función de retención y de prevención yo creo que no se está haciendo. Es decir, lo único que ha salido es la exposición pública del estudio de paisaje de la Saleta. Todavía se están redactando proyectos y revisando estudios, trabajos en Buseo... Pero aportaciones nuevas que consigan minorar los efectos en las zonas vulnerables, que yo sepa no se está haciendo nada.

«El desvío de barrancos al Turia no afecta a la capacidad de su cauce»

- En vista de la polémica por dicho desvío de la Saleta al nuevo cauce, ¿este proyecto ponen en duda la capacidad del Plan Sur?

- Creo que falta conocimiento a la hora de hablar del comportamiento hidrológico con este tipo de proyectos. Hay que procurar que las energías que llevan las aguas en los puntos de entronque (donde se unirían los caudales) sean más o menos similares. Esto ya estaba contemplado en nuestro proyecto y el desvío de los barrancos no pone en riesgo el Plan Sur. Yo entiendo al Ayuntamiento de Valencia y se debe revisar el nuevo cauce, pero más por toda la infraestructura que se ha construido con los años y reduce su capacidad, pero no por el futuro desvío de los barrancos.

«Entiendo la tensión con Forata, pero la presa no corrió riesgo de colapsar en ningún momento»

- El catedrático Marco Segura aseguró en el Senado que Forata no tuvo riesgo de colapso la tarde del 29 de octubre mientras era la gran preocupación del Cecopi. ¿Cree que es así?

- Estoy muy de acuerdo con el señor Marco, que además es una autoridad de primer orden. La presa de Forata no corrió ningún riesgo. Su aliviadero tiene una capacidad de 1.800 m3/s y siempre que existe riesgo debe estar abierto. Lo que salió fueron 1.000. Para estar en peligro tiene que superar superar el pulso en la coronación. Yo entiendo la tensión que se debió pasar en Forata porque baja mucho caudal y tienes que estar pendiente de muchos factores, como que llovía mucho en Turís. ¿Abro el desagüe de fondo? ¿Cómo lo regulo? En estos caso estar atentos es lo mínimo que se puede pedir.

- Las administraciones tuvieron el gesto de crear mesas de estudia, lluvia de ideas, escucharles para afrontar la reconstrucción, ¿Tiene la sensación de que se les ha escuchado?

- Bueno, al principio son todo palabras de agradecimiento por parte de las instituciones por las ideas que damos. Yo tengo la esperanza de que todo se plasme realmente en un plan funcional metropolitano y de gran alcance a través de la propia Generalitat. Sin embargo, la realidad es que el que tiene el dinero es el Estado. El Gobierno hasta ahora ha repartido mucho dinero a los municipios, pero también a concesionarias que se van a encargar de las redes de saneamiento, pero otro Ministerio da el dinero por otro lado y así se generan incongruencias. Creo que hace falta una mayor coordinación en las labores para que ese dinero se gestione de manera eficiente.

Nosotros mismos hemos tratado de reunir al comisionado del Gobierno y al vicepresidente segundo para tratar en una reunión nuestras aportaciones y que se pusieran de acuerdo. Hasta varios ayuntamientos nos han llamado para consultar varios trabajos que deben acometer y necesitan consejo. Por ello hacen falta planes macro, globales. Además, todo se debe hacer por vía de emergencia. No podemos volver a que cada municipio aplique sus trámites administrativos y retrase todo, hay que hacerlo todo ya.