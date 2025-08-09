Muere José Miguel Bielsa, expresidente de los empresarios de la playa de Las Arenas «Sois brillantes» fueron sus últimas palabras para definir el amor que sentía por todos los suyos

R. V. Sábado, 9 de agosto 2025, 00:35

Este pasado martes 5 de agosto de 2025, se ha despedido de todos nosotros el que por más de 20 años (de 2004 a 2024) ha sido Presidente de la Asociación de Empresarios de la Playa de las Arenas, además de un larguísimo etcétera de otras actividades en las que siempre ha destacado por hacer de nuestra querida València, el maravilloso enclave que ahora tenemos y del que siempre se sintió muy orgulloso, como se refleja en una de sus frases favoritas, «he viajado mucho, me he esforzado para poder recorrer parajes maravillosos, lugares cercanos y recónditos, culturas similares y distintas… pero en València estamos mejor».

Bielsa, animado por la belleza que le rodeaba y queriendo poder algún día formar parte de este Todo, se graduó en Bellas Artes, pero dedicó toda su vida al mundo del turismo, a recibir con su mejor sonrisa a todos los turistas de aquí y de allá…

Empezó de chaval en el Hotel Sicania de Cullera, allí vio la importancia de la comunicación con el mundo entero, y nunca cesó en su aprendizaje de lenguas extranjeras, siendo maestro de inglés, francés, alemán… y algunas otras que seguro nos dejamos en el tintero.

Muchos destinos tras Cullera, Benidorm, Islas Canarias… hasta llegar al ya desaparecido Sidi Saler, donde conoció a su actual esposa Teresa, con quien, tras varios años de compartir trabajo y amistad, decidieron seguir toda una vida de amor.

Tras su paso por el Sidi se instaló definitivamente en su querida València, ocupó puestos de responsabilidad dentro de la Cadena Hotelera SH, en el Valencia Palace y Hotel Inglés… para embarcarse en el gran proyecto del Hotel Neptuno, en su Mediterráneo, en su playa amada, donde jugaba de niño con su querido primo Paco y construían castillos en la arena, soñando a lo grande que algún día convertirían a su querida Playa de las Arenas en el enclave maravilloso que ahora podemos disfrutar.

Diligente y disciplinado, siempre ha luchado por València, sus tradiciones, su patrimonio, su imagen… Extendiendo la cultura fallera a nuevas zonas de la ciudad fue fundador de La Falla del Parotet, inculcando esta pasión a sus familiares que todavía continúan en su querida comisión. La indumentaria, la música tradicional, y la pólvora forman parte del día a día de su entorno.

Gran enamorado de su familia, José Miguel Bielsa Calpes tiene la suerte de haber sido arropado siempre por su hermana Luci, así como por sus hijos mayores María y Josemi, con sus respectivos niños Aitana, Martín y Miguel, además del amor de su pequeña Paula que no importa los años que cumpla, siempre será su pequeña. Su amada Teresa y todos los miembros de una gran familia Bielsa-Calpes que han sido su gran sustento en cada momento de su apasionada carrera y de su vida llena de entusiasmo.

Familiares, amigos, colaboradores y sus queridos compañeros de profesión, no han querido faltar a su despedida, donde la gran cantidad de flores recibidas han dejado latente el cariño profesado por todos.

Muchas gracias por haber sido parte de nuestras vidas.

¡¡¡Te queremos!!!