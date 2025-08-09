Muere Francisco Puchades, alcalde de Benimàmet entre 2015 y 2017 Docente de profesión, estuvo dos años al frente de la pedanía como candidato de Valencia en Comú y luego cedió el testigo al socialista José Melgares

Francisco Puchades, exalcalde de la pedanía de Benimàmet entre 2015 y 2017, ha fallecido, según confirma Compromís per València en redes sociales. «Nos ha dejado Paco Puchades, uno de los alcaldes pedáneos del cambio», expresan desde la coalición valencianista.

Tras desarrollar su carrera como profesor, Puchades llegó a la alcaldía de Benimàmet como candidato de Valencia en Comú, con el apoyo de Compromís, fruto de un pacto para alternarse durante el mandato con el socialista José Melgares durante dos años cada uno. En 2017 cedió el testigo al candidato socialista, quien gobernó la pedanía hasta 2023.

Compromís destaca que, durante sus dos años como alcalde de Benimàmet, «Paco demostró la estima tan grande que tenía por su pueblo». «¡Que la tierra te sea leve!», concluye.

Las redes sociales se han hecho eco de la noticia y se han llenado de mensajes de cariño tanto para él como para su familia. Todos coinciden en su calidad humana y como profesor: «Don Paco, mi profesor de francés en el colegio Cervantes de Paterna; un maestro especial y muy querido», «de los mejores profesores que he tenido; era uno más en clase», «un profesor adelantado a su tiempo, no sé si era mejor profesor o mejor persona», «una gran persona, siempre cariñoso y atento».