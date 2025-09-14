Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Don José María Beneyto Jiménez de Laiglesia

Licenciado en Ciencias Económicas ·

Falleció en La Xara (Alicante), el día 24 de agosto de 2025

Domingo, 14 de septiembre 2025, 09:39

Su esposa, doña Isabel Clara Alonso Stuyck; sus hijos, José María y Álvaro; hija política, Carmen Iranzo Tatay; sus nietos, Beltrán y Carlota; hermanos, Irene y Juan Carlos (†); hermanos polítícos, Ramón Almazán Hernández y Felisa Alcántara Barbany; Rafaela, Mª. Luisa, Luis (Barón de Almiserat), Juan, Paloma, Emilio, Jaime y Pedro Alonso Stuyck; Luis Manent Rodríguez-Pascual, Rafael Aznar Garrigues, Isabel Villalonga Campos, Carmen Pérez Barquero Flores, y Pilar Díez de Ribera Devesa; sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por su alma.   

El entierro tuvo lugar el martes, 26 de agosto, en el panteón familiar del Cementerio municipal de Beniarbeig (Alicante).

El funeral por su eterno descanso, se celebrará el martes 23 de septiembre, a las veinte horas, en la Iglesia de San Juan del Hospital de Valencia.

