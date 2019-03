Los nuevos descuentos del Carnet Jove Nuevo carnet Jove. / IVAJ El IVAJ ha presentado la nueva imagen del soporte con varias novedades EUROPA PRESS Viernes, 1 marzo 2019, 07:58

El Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) ha presentado la nueva imagen del Carnet Jove, que incorpora el carné de alberguista internacional y nuevos descuentos culturales, en teatros, auditorios, filmoteca del Institut Valencià de Cultura (IVC) y 160 salas de cines de la Comunitat Valenciana. Los descuentos están disponibles desde este viernes, 1 de marzo.

El director general del IVAJ, Jesús Martí, ha presentado este jueves en el Teatro Rialto de Valencia la nueva imagen del Carnet y ha destacado que este se ha hecho «cada vez más presente» entre la juventud valenciana hasta llegar a cerca de 250.000 usuarios, situándose en un índice de implantación en torno al 30 por ciento de la juventud valenciana, detalla la Generalitat en un comunicado.

«Somos la primera comunidad autónoma que integra el Carnet Jove con el carné de alberguista internacional y esta fusión tiene como objetivo sumar ventajas, no competir ni sustituir un carné por otro«, ha destacado Martí, que ha valorado el Carnet Jove como »una herramienta al servicio de la juventud«, que se presenta con un diseño común para todos los territorios adheridos a EYCA con el lema 'Do more, Be More', para facilitar la reciprocidad y la movilidad, así como el reconocimiento del 'Carné Joven Europeo'.

El carné de alberguista tiene una validez internacional en 90 países que forman HI y ofrece miles de descuentos en todo el mundo, por lo que los jóvenes disfrutarán de las ventajas del Carnet Jove y también en más de 300 albergues juveniles en España y de más de 4.000 en todo el mundo.

Podrán acceder a programas de movilidad juvenil nacionales e internacionales y a descuentos complementarios a los del Carnet Jove, tanto en entidades nacionales como en entidades de otros países en transporte, ocio, restaurantes o museos.

Por su parte, el director general del IVC, Abel Guarinos, ha anunciado la ampliación de las ventajas, que se han disfrutado con motivo del 30 aniversario de Carnet Jove, para todo el año, en el Teatro Arniches de Alicante --artes escénicas, música y programación de Filmoteca--; en el Teatro Principal de Castellón, el Auditorio de Castelló y Filmoteca, así como en el Teatro Principal de Valencia, en el Teatro Rialto y la Filmoteca.

DESCUENTOS EN CONCIERTOS Y PARA IR AL CINE

En espectáculos de artes escénicas y conciertos musicales, las personas titulares del Carnet Jove disfrutarán, como oferta exclusiva, de un descuento del 50% en su entrada y ahora también en la de una persona acompañante. En cuanto a proyecciones de cine, las personas titulares del Carnet Jove disfrutarán de un descuento en torno al 30% en el precio de su entrada.

De estos descuentos solo quedarán excluidas las programaciones para público familiar o infantil, que ya tienen reducido su precio de entrada y, excepcionalmente, en los espectáculos que se indique expresamente.

Por su parte, la Asociación Valenciana de Empresarios de Cines (Avecine) se ha sumado como entidad adherida a la Red de Carnet Jove, aplicando entre un 10% y un 22% de descuento, sobre la tarifa de la entrada normal y dependiendo del día, en un total de 28 cines en toda la Comunitat --16 en Valencia, 2 en Castellón y 10 en Alicante-- lo que supone un total de más de 160 salas.

Los descuentos se ofrecen a partir de este viernes y, además, este acuerdo de adhesión permitirá realizar promociones especiales a las personas usuarias del Carnet Jove.