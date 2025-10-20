Este es el nuevo campus de la UPV en China y los grados que impartirá Con un millón de metros cuadrados en la región más tecnológica del país, ofrecerá las ingenierías en Telecomunicaciones, Informática, en Inteligencia Artificial y Aeronáutica

La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) será la primera universidad pública española en China en contar con un campus. Se trata del Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI) ubicado en la región más tecnológica del país y que ha sido seleccionado por el Ministerio de Educación chino como proyecto piloto del Sino-Foreigner Excellence Engineering Program que permitirá a los estudiantes de la Politécnica obtener el título oficial chino de la Beihang University (BUAA) tras realizar una estancia académica en el país asiático.

Con un millón de metros cuadrados y 1,13 billones de euros de inversión, se sitúa la capital de la provincia de Zhejiang, en uno de los principales polos de innovación tecnológica de China, conocida como la 'Silicon Valley' China.

El Beihang Valencia Polytechnic Institute ofrecerá dobles titulaciones, becas y programas de prácticas con la tecnología más avanzada y donde conviven grandes corporaciones, startups y centros de investigación avanzada.

Así, las instalaciones de la UPV ofrecerán estudios en ingeniería de comunicaciones, informática e inteligencia artificial y aeronáutica, que comenzarán a aplicarse en el curso 2026/2027 con una oferta de cuatro grados universitarios, seis másteres y cuatro programas de doctorado.

Este programa se integrará con los futuros dobles títulos entre la UPV y la BUAA, con el objetivo de que toda la oferta académica compartida ofrezca una doble titulación reconocida tanto en España como en el mercado chino. Además, la UPV ha firmado un acuerdo con el Chinese Scholarship Council (CSC) que facilitará becas para estudiantes, profesorado y personal investigador que quieran realizar estancias en el campus chino.

Este mismo lunes, el consejo de Gobierno de la UPV ha aprobado diez nuevos títulos de grado en el Beihang Valencia Polytechnic Institute que se suman a los cuatro programas de doctorado ya existentes.

Concretamente, estos títulos son los grados en Communication Networks and Systems, Computer Science and Technology, Intelligent Manufacturing y Robotics Engineering; y los másteres universitarios en Aerospace Systems, Artificial Intelligence, Wireless Communications, Computer Science and Technology, Intelligent Manufacturing y Robotics Engineering.

Ampliar El rector de la UPV presenta el campus al president de la Generalitat. LP

El rector de la UPV, José E. Capilla, ha presentado el campus este lunes al president de la Generalitat, Carlos Mazón, quien ha destacado el «hito histórico» que supone la inauguración del primer centro universitario español en China.

Mazón ha ratificado el respaldo del Consell a este centro que «marca un antes y un después en la educación española y refuerza nuestra apuesta por la enseñanza como motor de desarrollo, de innovación y colaboración internacional».

El jefe del Consell ha remarcado que el proyecto «abre oportunidades reales y tangibles para nuestros estudiantes y nuestras empresas», al tiempo que permitirá a jóvenes valencianos «formarse, investigar y convivir en un entorno global de excelencia, junto a una de las universidades tecnológicas más prestigiosas de China y del mundo».

Durante su discurso, el president, ha destacado que la UPV «no se detiene en este proyecto» y ha mencionado que próximamente la institución recibirá las llaves de la ciudad de Miami en reconocimiento a su trayectoria internacional lo que ha calificado de una muestra de «la confianza en la capacidad, la seriedad y el prestigio de nuestras universidades públicas en el mundo».

Finalmente, ha resaltado que la combinación de la experiencia del proyecto en China y las alianzas en el mercado estadounidense es símbolo de la construcción de puentes de conocimiento de la Comunitat Valenciana con Europa, Asia y América.