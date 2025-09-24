Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

LP

El noroeste de Elda registra un terremoto de magnitud 2,1

El seísmo, que se ha registrado en la superficie, ha sido sentido por la población

R. V.

Valencia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 09:23

El noroeste de Elda ha registrado un seísmo de magnitud 2.1, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN) de Sismología.

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha recibido la notificación del IGN informando del seísmo en zona epicentral.

El seísmo, que se ha registrado en la superficie, (de cero kilómetros de profundidad, como indica el IGN) ha sido sentido por la población, han informado las mismas fuentes.

