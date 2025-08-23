Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Así está hoy la zona en la que el tren con destino a Zaragoza se vio envuelto por las llamas. Iván Arlandis

La sorprendente instrucción del tren de Bejís: dos años y medio archivada

La Audiencia de Castellón resolvió en marzo un recurso pendiente, pero desde el juzgado de Segorbe no han reaccionado con la reapertura de las diligencias

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Sábado, 23 de agosto 2025, 23:51

El caso del tren de Bejís resulta ilustrativo de la doble velocidad que, en ocasiones, opera en la Justicia. Y una de las consecuencias es ... que ante determinadas catástrofes se establecen víctimas de primera y de segunda. Entre las primeras, por ejemplo, las de la dana y las del edificio calcinado de Campanar. En el segundo grupo, en cambio, los heridos y perjudicados en el conocido como tren del infierno, aquel que se adentró en pleno incendio forestal debido a los errores de comunicación en el dispositivo de emergencia.

