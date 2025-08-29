Noche invernal a finales de agosto en la Comunitat: una localidad duerme a 5 grados
Ares del Maestrat ha bajado hasta los 7,1 grados, Bocairent ha llegado a 7,2 grados y Castielfabib a 7,7 grados
Viernes, 29 de agosto 2025, 13:57
El giro del tiempo en los últimos días anuncia el final del verano o, al menos, del calor sofocante que ha predominado hasta pasado el puente de agosto en la Comunitat. Entre las localidades del territorio que suelen dormir más frescas, hay una que ha marcado 5 grados en la madrugada del jueves al viernes: Vilafranca.
Además, otros tres municipios han anotado temperaturas sobre los 7 grados. Ares del Maestrat ha dormido a 7,1 grados, Bocairent lo ha hecho a 7,2 y Castielfabib a 7,7 grados.
Dónde ha hecho más frío
|LOCALIDAD
|TEMPERATURA
|Vilafranca
|5
|Ares del Maestrat
|7,1
|Bocairent
|7,2
|Castielfabib
|7,7
|Enguera
|8,2
|Morella
|8,3
|Camporrobles
|8,4
|Requena
|8,6
|Sorita
|8,9
|Agres
|9,1
Según Aemet, las temperaturas máximas evolucionarán en descenso en el litoral y registrarán cambios ligeros en el resto del territorio.
