Urgente La Lotería Nacional de hoy sábado deja el primer premio en Valencia y en un municipio de 580 habitantes que tuvo una gran historia
Vilafranca, en una imagen de archivo. I. Marsilla

Noche casi invernal en la Comunitat Valenciana: dos localidades duermen por debajo de los 8 grados

En la madrugada de este viernes a sábado, los municipios de Ares del Maestrat y Vilafranca han marcado mínimas de 7,8 y 6,3 grados, respectivamente

María Gardó

María Gardó

Valencia

Sábado, 23 de agosto 2025, 13:52

Desde principios de esta semana, la Comunitat Valenciana ha sufrido una bajada de las temperaturas lo que ha provocado que varias localidades de Castellón pasen noches por debajo de los 10 grados, según datos recogidos por Avamet. En concreto, en la madrugada de este viernes a sábado los municipios de Ares del Maestrat y Vilafranca han marcado mínimas de 7,8 y 6,3 grados, respectivamente.

Este ambiente invernal también ha llegado a localidades como El Toro (8,8 grados), Morella (8,9 grados) y La Pobla de Benifassà (8,9 grados).

Dónde ha hecho más frío

LOCALIDAD TEMPERATURA
Vilafranca 6,3
Ares del Maestrat 7,8
El Toro 8,8
Morella 8,9
La Pobla de Benifassà 8,9
Forcall 9,6
Sorita 9,7
Agres 10,2
Herbers 10,3
Xodos 10,8

La Comunitat Valenciana ha amanecido este sábado con intervalos nubosos y prevé esta tarde tormentas en el interior de Castellón. De hecho, permanece activa la alerta amarilla por lluvias y tormentas en el interior de Castellón, establecida por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

