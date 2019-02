Neuropediatras cargan contra Sanidad por enviar a niños autistas a salud mental Familias de niños con Trastorno del Espectro Autista, en una protesta ante el Palau de la Generalitat el pasado 25 de enero. / lp Los especialistas achacan el cambio de modelo a una «visión partidista» y lamentan que ha empeorado la atención que reciben las familias DANIEL GUINDO Miércoles, 13 febrero 2019, 01:00

valencia. Los neuropediatras están muy disgustados con el cambio de modelo implantado por la Conselleria de Sanidad para atender a los niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), puesto que aparta a estos profesionales del estudio de los casos y deriva a los pequeños a los Centros de Atención Temprana y a las Unidades de Salud Mental Infantil, algo que no convence ni a estos especialistas ni a las familias, que siguen protagonizando protestas prácticamente de forma semanal. Sin embargo, hasta la entrada en vigor del nuevo modelo, en mayo de 2017, los neuropediatras analizaban cada caso, derivaban a las familias a recursos especializados privados (de cuyo coste se hacía cargo la Generalitat) y llevaban a cabo un seguimiento de su evolución.

El malestar de los expertos se hizo patente el pasado sábado en la asamblea general de la Sociedad Valenciana de Neuropediatría (Svanp), donde los asistentes votaron por unanimidad rechazar el nuevo protocolo de la conselleria al considerarlo «inadecuado a la realidad asistencial, no contar con el concurso relevante de los neuropediatras y provocar un desconcierto atencional» que han puesto de manifiesto tanto los familias como los profesionales terapeutas de estos niños, según el presidente de la entidad, Fernando Mulas. Los neuropediatras consideran que Sanidad ha realizado un «protocolo partidista que no se ajusta a la realidad al definir primordialmente a los TEA como trastornos mentales, cuando la comunidad científica internacional los define como Trastornos del Neurodesarrollo», agregó, «que pueden tener problemas mentales en su evolución, pero eso no indica que sean trastornos mentales». «Denominar al TEA como trastorno mental supone una categoría excluyente y crea estigma», lamentó Mulas.

El presidente de la sociedad recordó que los neuropediatras presentaron alegaciones al citado protocolo, pero «ninguna de ellas fueron atendidas» y que, en la práctica «todos los padres saben que la visita al neuropediatra es imprescindible por la propia esencia neurológica de estos trastornos, pero la conselleria los deja en un segundo nivel, y sólo requiere sus servicios «si se sospecha una problemática neurológica, que provoca que los estudios se hagan tardíamente con perjuicio evidente para el paciente».

Los profesionales denuncian la insuficiencia de plazas en los centros de Atención Temprana

Frente a ello, lamentó que Sanidad «sigue legislando con ideas preconcebidas y las consecuencias provocan un descontrol asistencial». Al respecto, señaló que se han confeccionado formularios para que, desde los centros de Atención Temprana, y ante una sospecha de niños que presenten TEA, «únicamente conste una posible derivación a las Unidades de Salud Mental Infantil, pero no a los neuropediatras».

En resumen, la decisión del Consell de pasar la atención de estos niños de Sanidad a Políticas Inclusivas -quien gestiona los centros de Atención Temprana, «ha empeorado a la atención de estos niños». «Se ha creado un problema donde antes no lo había, limitando competencias y ninguneando a los neuropediatras», lamentó. Debido a ello, estos centros (concertados, la mayoría gestionados por fundaciones) han registrado una excesiva demanda (LAS PROVINCIAS ya avanzó que tenían listas de espera de hasta cinco meses), pero no ha aumentado el número de plazas necesarias, lo que se traduce que aumente la frecuencia de la atención y disminuyan las horas de dedicación.

El reelegido presidente de la Svanp recordó también que recientemente han solicitado audiencia con la actual consellera Ana Barceló, quien excusó acudir al acto inaugural de la citada reunión anual de los neuropediatras en el Colegio de Médicos, encuentro al que sí asistió la doctora Mercedes Hurtado, presidenta de la institución. «Se da la paradoja que este acto coincidió con el Congreso de Podología en el mismo sitio y al que sí acudió la consellera. Suma y sigue», apuntó Mulas.