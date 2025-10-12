El museo del palmito de Aldaia a la espera de renacer desde la dana

s sólo cuestión de días llegar al primer aniversario de la dana.Parece que fue ayer, pero ya ha pasado un año y todavía queda ... mucho por hacer. Basta acercarse al Museu del Palmito de Aldaia (Mupa) para comprobar que se ha avanzado en la recuperación de los fondos, pero no queda menos por salvar. El histórico edificio que alberga uno de los grandes atractivos de la localidad está como se quedó aquel trágico día. Y por lo que se augura todavía´çia habrá que esperar «año y medio», siempre que «todo vaya bien» para que comiencen los trabajos de reforma integran que requiere la casa.

Huele a húmedo. Todos los días el conserje abre para ventilar. Las paredes rezuman humedad y muestran todos los desconchados que dejó el trágico paso del agua. No hay suelo porque la furia de la corriente se lo llevó. Las piezas de los expositores están arrancadas. Excepto que ya no queda barro, todo lo demás sigue igual.

El director del espacio, Francesc Martínez, acompaña la visita de LAS PROVINCIAS. Explica que la recuperación del inmueble está pendiente de un proyecto que «depende del ministerio. Ahora se encuentra en la fase de redacción de la memoria». Luego seguirán todos los pasos del un procedimiento administrativo hasta que llegue la adjudicación y la ejecución, momento que «se calcula que llegará dentro año y medio si todo va bien». Ya se sabe, las cosas de palacio van despacio.

El museo, claro, está cerrado. Y si todo avanza conforme a las mejores previsiones cuando pueda reabrir habrán pasado ya dos años y medio desde el fatídico 29 de octubre de 2024. «Antes de la pandemia recibía unas 8.000 visitas al año. Entonces cayeron y cuando se estaba recuperando, llegando a las 7.000, vino la dana». Ahora el registro es cero. Es preocupante para el Mupa, un gran aliado cultural de Aldaia.

El día de la trágica dana el Mupa contaba en sus fondos con 589 abanicos. De ellos 192 se vieron dañados, 39 altamente dañados, que son los se encuentran en el Taller de Restauración Textil del Instituto Universitario de restauración de la Universitat Politècnica de Valencia. Otros ya han sido recuperados por la especialista de l'Etno Ana Serrano y por la firma Abanicos Blay. El barro no sólo se cebó en los abanicos.También lo hizo con las caladoras y muebles propios de abaniquero. La Fundación Hortensia Herrero corrió con los costes de la recuperación de estos bienes que ya están embalados para cuando sea posible exponerlos. A estas buenas noticias se añade el incremento de los fondos: «El 28 de octubre de 2024 el museo tenía 589 piezas, ahora la colección cuenta con 844». Pero no está todo solucionado.

Ampliar Aspecto de un murete del jardín del museo de La Rajoleria de Paiporta. J. L. Bort

Además de esperar la restauración del histórico palacete de los Valeriola en su planta baja, «que se calcula que puede costar unos 40.000 euros», Martínez ya trabaja en un nuevo diseño para el museo. Tiene muy claro que los expositores serán todos móviles para facilitar su traslado.

Junto al museo de Aldaia, otro de los espacios expositivos que resultó muy dañado fue La Rajoleria de Paiporta. El edificio, cuyo subterráneo –los antiguos hornos– quedó totalmente inundado afectando a las piezas, ya está recuperado. Es un inmueble muy sólido. Salvo que huele a humedad, nadie diría lo que sucedió. Eva Sanz, directora del espacio, señala que están a la espera del regreso de las piezas que ha restaurado l'Etno para reinstalarlas en los expositores de manera que el público disfrute del museo en su totalidad. Incluso «la sala didáctica ya está activa. Ikea nos puso todos los muebles y no quiso publicidad por ello». Queda también que se reparen los desperfectos del jardín. Todos esperan