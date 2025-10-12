Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El director del Mupa, Francesc Martínez, muestra el estado de la planta baja del museo. J. L. Bort

El museo del palmito de Aldaia a la espera de renacer desde la dana

La sala dedicada a la tradición abaniquera prevé que tendrá que esperar año y medio para la rehabilitación integran del edificio I La Rajoleria de Paiporta ha recuperado las salas, ahora aguarda el regreso de las piezas restauradas para volverlas a mostrar y la reparación del jardín

Laura Garcés

Laura Garcés

Valencia

Domingo, 12 de octubre 2025, 01:10

Comenta

s sólo cuestión de días llegar al primer aniversario de la dana.Parece que fue ayer, pero ya ha pasado un año y todavía queda ... mucho por hacer. Basta acercarse al Museu del Palmito de Aldaia (Mupa) para comprobar que se ha avanzado en la recuperación de los fondos, pero no queda menos por salvar. El histórico edificio que alberga uno de los grandes atractivos de la localidad está como se quedó aquel trágico día. Y por lo que se augura todavía´çia habrá que esperar «año y medio», siempre que «todo vaya bien» para que comiencen los trabajos de reforma integran que requiere la casa.

