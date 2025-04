Los municipios del parque del Turia reclaman la limpieza del lecho del río

Paco Moreno Valencia Miércoles, 16 de abril 2025, 21:22 Comenta Compartir

Limpieza urgente y no sólo de las riberas, sino también del lecho del río Turia, con el fin de reducir los riesgos provocados por los arrastres de la dana. Eso es lo que pidió este miércoles el presidente de la asociación de municipios vinculados al parque natural, el alcalde de Riba-roja, Robert Raga.

La solicitud se produce un día después de que se conociera la circular de la Conselleria de Medio Ambiente donde se recomienda a los usuarios del parque que no se bañen en el Turia, dado que se «desconoce la situación del lecho del río y de los residuos».

La Generalitat ha elevado una recomendación, aunque la potestad final corresponde a los ayuntamientos. El de Riba-roja, por ejemplo, aprobó un bando que será llevado al próximo pleno para la prohibición, dado que no está «garantizada la seguridad del lecho». La Policía Local se dedicará estos días a colocar carteles de aviso sobre esta circunstancia en las riberas.

Acerca de la marcha de la limpieza, Raga comentó que Tragsa trabaja al menos en cuatro zonas retirando residuyos, principalmente restos de puentes y pasarelas destrozados, así como grandes árboles abatidos. Los trabajo se aprobaron por vía de urgencia por la Confederación del Júcar con un gasto de dos millones de euros, comentó.

En cuanto a que el próximo verano esté habilitado el parque natural, respondió: «Yo no lo veo», debido a la ingente cantidad de trabaj pendiente. «Dentro del agua no sabemos lo que hay, metales, vidrios, coches..., creo que es un poco prematuro este verano, depende de las administraciones». Raga dijo que la Confederación tiene en cartera una partida de 16 millones de euros, aunque con una tramitación normal y no por la vía de urgencia, mientras que esperan la confirmación de la Conselleria de Medio Ambiente acerca de otros 20 millones de euros. Los geotextiles utilizados para la reforestación y que resultaron despedazados también se están recogiendo en el encargo citado a Tragsa, aunque insistió que las operaciones deben focalizarse en el propio río. «Han aparecido coches a kilómetros de distancia de su lugar de origen, por lo que es probable que haya restos esparcidos por el Turia», dijo.

«Se pide todo, la limpieza del parque fluvial, la mayoría es todo río y pedimos que tanto la conselleria como la CHJ se pongan de acuerdo en las tareas de reconstrucción, tanto dentro del río como de las riberas», finalizó.

Por su parte, fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente indicaron que en los Presupuestos para este año se han creado unas partidas de emergencia tras las inundaciones, para la restauración de las instalaciones recreativas y senderos afectados para que puedan volver a ser funcionales para uso público, con 2,7 millones de inversiones.

Además, se ha llevado a cabo la contratación de emergencia de las obras de demolición del centro de visitantes, oficina y almacén del parque natural en Vilamarxant, que resultaron afectados por las inundaciones. El importe de los trabajos de derribo, que incluye la gestión y transporte de los escombros y residuos, asciende a 96.668 euros y se estima un plazo de ejecución de dos meses.

La Generalitat, indicaron, continua con las labores para la recuperación y avanza en la rehabilitación de las rutas, después de los graves daños que sufrió en sus infraestructuras tras el aumento del caudal y el desbordamiento del río.

«El plan de acción progresa a buen ritmo, lo que permite ahora compaginar nuevas tareas. Un plan diseñado en diferentes fases para recomponer uno de los espacios más emblemáticos de las comarcas del Camp de Túria y L'Horta Sud», señalaron.

Cuatro de las seis rutas del parque natural quedaron prácticamente intransitables: la ruta roja (la Pea), la ruta azul (del Palmeral), la ruta verde (Fluvial del Turia) y la ruta violeta (del Agua). La ruta amarilla (Les Rodanes) y la ruta rosa (La Vallesa) han permanecido intactas.