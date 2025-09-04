Los municipios dana tendrán hasta cuatro años para renovar alcantarillado El Gobierno dará 417 millones en ayudas a los Ayuntamientos y Martínez Mus critica la lentitud en la tramitación de los proyectos

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se reunió este jueves en Valencia con alcaldes y concejales de los municipios dana, con el fin de informar del reparto de ayudas para la renovación de alcantarillado. En total serán 417 millones de euros lo que aportará el Gobierno a estas actuaciones, para lo que se ha dado un plazo de hasta cuatro años en las obras.

La cifra sorprende cuando se trata de la primera fase de reurbanizaciones de barrios, aunque el secretario de Estado adujo la complejidad de proyectos que afectan a buena parte de los términos municipales. En cascos urbanos de l'Horta Sud, sobre todo, la mayor parte de las conducciones se encuentra atascada por el barro de las inundaciones.

En el caso de Paiporta, una de las más afectadas, el alcalde de esta localidad, Vicent Ciscar, señaló que no se puede «hacer todo el pueblo a la vez. Estamos hablando de que se tienen que abrir unos 15 kilómetros de calles y trabajar sobre 74. Es una población muy grande».

El plazo dado contrasta más si cabe tras las críticas unos minutos antes del conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, quien tras una reunión con Morán pidió al Gobierno «acelerar» proyectos como el de la renovación del alcantarillado. Aseguró que han pasado más de diez meses y los ayuntamientos «siguen esperando las ayudas, por ello desde la Generalitat hemos ofrecido este mecanismo para que los municipios puedan acelerar en la puesta en marcha de unas obras tan necesarias», en referencia a que la empresa pública Vaersa gestione los proyectos.

De momento, dijo Martínez Mus, ya se han producido varias peticiones para esto, tres o cuatro estimó, aunque el plazo quedará abierto con el fin de que los Consistorios tengan una alternativas a las operadoras privadas o la compañía estatal Tragsatec.

A finales de 2025, dijo Morán, estarán acabados los trámites, con el fin de que en los «próximos meses» se puedan licitar la ejecución de los proyectos. El Ejecutivoa anunció hace meses una aportación de 500 millones de euros, aunque la cifra de 417 parece definitiva tras la revisión de las propuestas y la actualización de precios, aseguró. Cada Ayuntamiento podrá chequear el dinero, con el fin de que pueda presentar algún tipo de reclamación.

La demora en la aprobación de los fondos ha servido para que la Generalitat critique la «lentitud» del Ejecutivo. Sobre esto, el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, defendió que estos meses se ha trabajado en la tramitación de la resolución y el estudio de la documentación enviada por municipios.

Otros asuntos tratados en la reunión entre Martínez Mus y Morán fueron, como dijo el primero después, la necesidad de «agilizar» numerosas intervenciones de la Confederación del Júcar en cauces y barrancos. Insistió en la necesidad de saber «cuanto antes» qué va a hacer el organismo estatal de aguas con los cauces. «Necesitamos saber cuál es el dominio público hidráulico tras las riadas y las líneas de delimitación. Una herramienta esencial para nuestra revisión del Patricova, la adecuada gestión del territorio de cada ayuntamiento y el impulso de los futuros parques inundables», señaló.

«La lentitud que acumula la CHJ condiciona al resto de administraciones para poder actuar en este y otros aspectos fundamentales», dijo el conseller, quien ha añadido que uno de los casos más llamativos «son las obras estructurales de encauzamientos y canalización de barrancos para las que hemos pedido más velocidad y agilidad».

Criticó que desde la CHJ «mantengan cauces con vehículos abandonados», un hecho que tildó de «inadmisible» ante las consecuencias que pueden acarrear ante futuras avenidas.

Morán dijo por último que el Gobierno está pendiente de que se concrete el proyecto de reconstrucción de la Albufera, para lo que el Ejecutivo anunció una aportación de 30 millones de euros. Por el contrario, Martínez Mus dijo sobre esto que se ha mostrado «buena disposición pero sin concretar».