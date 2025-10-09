Los municipios afectados por la dana agradecen el gesto de Casa Real de invitarles a la recepción del 12 de octubre Los alcaldes de Utiel y Sedaví no podrán asistir al acoger sendos actos de la Guardia Civil con motivo del Día del Pilar

Los reyes Felipe VI y Letizia durante su visita a uno de los pueblos afectados por la dana.

B. González lXàtiva Jueves, 9 de octubre 2025, 18:22

Con gratitud y emoción. Así han recibido los municipios valencianos afectados por la dana la invitación de la Casa Real para participar en la recepción oficial que con motivo del Día de la Fiesta Nacional, el 12 de octubre, realizan en el Palacio Real este domingo.

Los alcaldes y alcaldesas consultadas por LAS PROVINCIAS coinciden en subrayar este gesto de los Reyes hacia los municipios damnificados y ven en esta invitación una muestra de apoyo y reconocimiento por su parte ante la catástrofe que sufrieron y de la que se cumplirá, en dos semanas, un año.

Para Vicent Ciscar, alcalde de Paiporta, una de las localidades más afectadas, «es un hecho importante porque no es habitual que te inviten para la recepción en la Casa Real. Iremos a Madrid orgullosos por la invitación y como representación de los paiportinos. Es un momento que no se volverá a repetir, probablemente y esperemos que si es así no sea por el mismo motivo, por lo que sufrimos por la dana».

También destaca la excepcionalidad de la invitación el alcalde de Massanassa, Paco Comes. «Es algo que no suele pasar mucho. Un detalle que está muy bien por parte de Casa Real y que muestra su apoyo por la catástrofe que sufrimos», subraya.

«Para cualquier alcalde es su pueblo ante la Casa Real», asegura, por su parte, la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, quien apunta que este acto también sirve para visibilizar lo que han sufrido y que se dé a conocer que necesitan que se siga apostando por la recuperación de estos municipios.

De l'Horta prácticamente irán todos los alcaldes y alcaldesas, como los de Catarroja, Picanya, Picassent, Silla o Quart de Poblet. También lo harán los de la comarca de la Ribera. Unos se irán juntos en coche y otros lo harán en tren porque tienen que atender actos institucionales en sus municipios, como es el caso del alcalde de Algemesí, que el domingo preside la procesión del Pilar que se celebra en un barrio del municipio. Otros, como la alcaldesa de Carlet, llegará desde París a Madrid, puesto que este viernes sale hacia la localidad de Chilly con la que están hermanadas y el sábado,la banda de música de la localidad que también se ha traslado a la localidad francesa, actuará también en Eurodisney.

Para José Javier Sanchis, alcalde de Algemesí, «es un honor enorme el gesto que Sus Majestades han tenido con los municipios dana y que nos tengan en cuenta en un día tan importante. Será una ocasión para agradecerles el cariño que nos mostraron tras la dana».

El alcalde de Algemesí recuerda que recibió personalmente la llamada de Su Majestad el Rey Felipe VI dos días después de la riada en la que se interesaron por la situación del municipio y los vecinos.

«Es más que un mero detalle», insiste la alcaldesa de Carlet, Laura Sáez. « Han demostrado que siempre han estado pendiente y han estado a nuestro lado en los peores momentos», subraya. Y es que asegura que varios alcaldes, como indicaba el de Algemesí, recibieron la llamada personal del rey ofreciéndose para lo que necesitaran. «Hubo alguno que le pidió ayuda cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad se iban a retirar y creía que no debían irse todavía y gracias a Su Majestad se quedaron más días trabajando», asegura.

La alcaldesa de Carlet subraya la atención de los Reyes no sólo hacia los municipios afectados por la dana del 29 de octubre, sino con los de los incendios de este verano en Galicia y Castilla y León, que también han sido invitados a la recepción del domingo.

Asimismo, irán alcaldes de municipios de otras comarcas afectadas como Cheste. Para su alcalde, José Morell, es «un gran gesto el que ha tenido Jefatura del Estado tras el dolor que pasamos. Una muestra de reconocimiento al sufrimiento de los valencianos».

Andoni León, primer edil de Pedralba, califica de «hecho histórico» que el alcalde de un municipio tan pequeño esté invitado a un acto tan importante, por lo que asegura que es «un gran honor».

Los que no podrán asistir

Aunque la mayoría sí estarán el domingo en el Palacio Real, habrá algunos que no podrán hacerlo y no porque rechacen la invitación, sino porque tienen otros compromisos. Es el caso de Utiel y Sedaví.

El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, no podrá asistir porque el municipio acoge ese día el acto institucional de la Comunidad Valenciana por la Festividad de la Guardia Civil. No obstante, ha querido agradecer tanto a Casa Real como a la Benemérita que se les haya tenido en cuenta por todo lo que sufrieron hace un año.

Tampoco podrá ir el alcalde de Sedaví, Josep Cabanes, cuyo municipio acoge el acto por el Día del Pilar que celebra la Benemérita del Cuartel Alfafar-Catarroja. «Considero que debo de estar en este acto porque en este cuartel también fallecieron personas», señala Cabanes, que no obstante califica de «todo un detalle» la invitación realizada por Casa Real.

Los representantes municipales recibieron la invitación hace apenas unos días. Una invitación sencilla, según indican, en la que se les indica la vestimenta protocolaria y la hora en la que deben de estar en el Palacio Real. A las 12.30. Y la recepción, por la que pasarán representantes políticos, culturales y sociales de toda España, será a las 13.15 horas. También se les indica cómo acceder si llegan tanto en pie como en coche y dónde estacionar en caso de acudir con vehículo.