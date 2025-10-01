El municipio que sufrió la furia del río Tuéjar

Paco Moreno Valencia Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:20 Comenta Compartir

«¿Pero aquí también ha pasado? es lo que nos decía mucha gente cuando venía». La alcaldesa de Calles, Consuelo García, inicia de ese modo su relato acerca de lo ocurrido el 29 de octubre, cuando la dana llegó cabalgando por el río Tuéjar y varias ramblas hacia esa población de Los Serranos.

Podría decirse que hay una serie de municipios «ocultos» de los que la opinión pública no tiene conocimiento de que sufrieran las inundaciones del pasado 29 de octubre y Calles es uno de ellos. La primera edil es la primera que considera que lo ocurrido allí no tiene punto de comparación con otros pueblos de l'Horta, aunque en daños materiales y cambios del paisaje, la modificación ha sido tremenda.

«No tenemos queja porque desde el primer momento llamaron por ejemplo de la Diputación o la Conselleria para hablar con nosotros», recuerda de aquellos días, cuando se tuvo que suministrar agua embotellada a la población e iniciar el asesoramiento para que los particulares pudieran obtener subvenciones públicas y privadas.