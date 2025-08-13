Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una mujer simula ir en silla de ruedas para no despertar sospechas en el robo de vehículos

La Policía Local identifica a la sospechosa que iba acompañada de un hombre con el brazo escayolado

A. G. R.

Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:46

No es una estrategia novedosa, pero sigue llamando la atención. Los delincuentes siempre tratan de pasar desapercibidos y no dudan en 'camuflarse' para no levantar sospechas. En este caso, la pareja supuestamente había optado por fingir determinadas lesiones con las que incluso despertar cierta compasión del ciudadano.

Ocurrió esta pasada madrugada en Catarroja. Un vecino llamó a la Policía al observar, con enorme sorpresa, como una mujer que iba en silla de ruedas era capaz de ponerse de pie y trataba de abrir algunos vehículos en la vía pública. De inmediato, contactó con los agentes locales.

La mujer iba acompañada de un hombre que también llevaba el brazo escayolado. Se ignora si en este supuesto era otra estratagema para despistar o producto de una verdadera lesión. Los agentes no tardaron en identificar a la pareja porque la descripción física era definitiva.

Los agentes identificaron a la pareja de supuestos delincuentes. La Guardia Civil comprobó que acumulan antecedentes por robos en vehículos.

